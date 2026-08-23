کرمانشاه در جذب تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی اول شد

فرهاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب رتبه نخست استان کرمانشاه در جذب اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی کشور خبر داد و اظهار کرد: کرمانشاه با جذب ۸۳.۹ میلیارد تومان از اعتبارات تخصیص‌یافته، در جایگاه نخست استان‌های کشور قرار گرفته است.

وی افزود: از مجموع ۲۵۳ میلیارد تومان اعتبار اختصاص‌یافته به مکانیزاسیون کشاورزی در کشور، سهم استان کرمانشاه ۸۳.۹ میلیارد تومان بوده که با پیگیری‌های انجام‌شده این میزان به طور کامل جذب شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه این موفقیت را حاصل پیگیری مستمر اداره مکانیزاسیون، برگزاری جلسات مشترک با بانک کشاورزی و همکاری معاونت طرح و برنامه سازمان دانست.

شریفی تصریح کرد: تاکنون ۱۱۹ دستگاه انواع ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی از جمله بذرکار، سمپاش، خاک‌ورز مرکب، چیزل، ست برداشت، بیلر، ریزدانه‌کار، پهپاد کشاورزی و کمباین در استان جذب و تأمین شده است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه مکانیزاسیون و نوسازی ناوگان ماشین‌آلات کشاورزی می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای عملکرد بخش کشاورزی استان داشته باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: توسعه مکانیزاسیون کشاورزی همچنان به عنوان یکی از اولویت‌های مهم استان دنبال می‌شود و تلاش خواهد شد با جذب منابع و تسهیلات بیشتر، روند نوسازی ناوگان کشاورزی ادامه پیدا کند.