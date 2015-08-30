خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: فیلم تاریخی «محمّد رسول الله» به کارگردانی مجید مجیدی بزرگترین اثر سینمای ایران محسوب می شود که پیش از اکران عمومی و حتی پس از اکران با استقبال برخی کشورهای عربی و مخالفت برخی دیگر مواجه شده است. برخی صداهای مخالف در تعامل با این فیلم در حالی بلند شدند که مجید مجیدی کارگردان این فیلم صراحتا اعلام کرده که در نگارش فیلمنامه از روایت ها و منابع مورد تأیید مسلمانان ـ و نه تنها شیعیان ـ بهره برده است.

در این میان برخی رسانه های عربی نیز با حمایت از ساخته مجید مجیدی، آن را اثری بزرگ توصیف کردند. از جمله این رسانه ها می توان به شبکه لبنانی «المنار» اشاره کرد که با انتشار گزارشی در این خصوص تصریح کرد: انتظار می رود که اکران عمومی فیلم محمد رسول الله (ص) با استقبال گسترده مردمی مواجه شود. اکران این فیلم همچنین مورد استقبال برخی دیگر از رسانه های عربی از جمله پایگاه لبنانی العهد و شبکه المیادین قرار گرفت.

اما آنچه که در این میان موجب شگفتی شده مواضع برخی از کشورهای عربی در مخالفت با این فیلم ارزشمند است که به گفته سازندگان آن هدف اصلی ساخت فیلم، تحکیم وحدت میان مسلمانان به شمار می رود. البته حملات جریان های تندرو و افراطی به این اثر از حدود هشت سال پیش که ساخت آن آغاز شد، باز می گردد. اکثر فریادهایی که در گوشه و کنار کشورهای عربی بر سَر فیلم محمد رسول الله (ع) وجود دارد، از کشورهایی نظیر عربستان سعودی، مصر و کویت شنیده می شوند. این در حالی است که سازندگان فیلم در پاسخ به مخالفت هایی که در این خصوص وجود دارد، تصریح کرده اند که منتقدان پیش از مشاهده فیلم مسائلی را مطرح کرده اند که با واقعیت سازگار نیست.

پس از آغاز نخستین روزهای ساخت فیلم محمد رسول الله (ص) رسانه‌های عربستانی و مصری موج گسترده حملات خود به این فیلم را به راه انداختند.

مسأله مربوط به «نمایش چهره» پیامبر اسلام (ص) از جمله بهانه هایی است که جریان های سلفی تندرو برای تاختن بر فیلم محمد رسول الله (ص) آن را دستاوزیر خود قرار دادند. این در حالی است که پیش از اکران فیلم، بارها و بارها عوامل این فیلم توضیح داده بودند که قرار نیست چهره پیامبر اسلام (ص) در این فیلم به نمایش درآید.

در همین ارتباط «عجمیل النشمی»، رئیس سابق دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی کویت مدعی است: «بازی در نقش بزرگانی همچون پیامبر اسلام (ص)، باب جرأت را بیش از پیش بر معاندان برای تاختن بر ارزش ها و مقدسات مسلمانان باز خواهد کرد». وی ادامه می دهد: «سخن گفتن بازیگر در جایگاه پیامبر(ص) مستلزم دیالوگ‌هایی است که ممکن است آنها را آن حضرت بیان نکرده باشند». این در حالی است که دست اندرکاران فیلم عظیم محمد رسول الله (ص) بارها تأکید کرده اند که تمامی جزئیات بر اساس مستندات و اسناد تاریخی مورد تأیید تمامی مسلمانان به تصویر کشیده شده است.

«عباس شومان» معاون شیخ الازهر از دیگر چهره‌هایی است که مخالفت خود با نمایش فیلم محمد رسول الله (ص) را اعلام کرده است. وی در گفتگو با روزنامه «المصری الیوم» در کمال تعجب مدعی شده است: تلاش ایران برای اکران فیلمی که در آن پیامبر اکرم(ص) به تصویر کشیده شود مخالف اصول اسلامی و عقیده اهل‌سنت است».

از دیگر مهمترین چهره‌های مخالف این اثر بزرگ می توان به «احمد المسلمانی» اشاره کرد. وی در موج رسانه‌ای علیه ایران در سودان که منجر به بسته شدن رایزنی فرهنگی ایران شد، نقش مهمی ایفا کرد. این فرد اخیرا تصریح کرده است که لازهر از به تصویر کشیده شدن پیامبر اکرم(ص) در این فیلم نگران است.

در همین حال، اتحادیه جهانی «شناخت و نصرت پیامبر (ص)» که از تشکل های دینی عربستان محسوب می شود، اعلام کرده است که هیچکس حق ندارد چهره پیامبر اسلام (ص) را در فیلم نمایش دهد. این اظهارنظر در مخالفت با فیلم محمد رسول الله (ص) در حالی مطرح می شود که از روز اول هم قرار نبوده چنین اتفاقی در این فیلم رخ دهد.

از سوی دیگر، گفته می شود که مقامات آل سعود به منظور جلوگیری از مشاهده فیلم محمد رسول الله (ص) توسط شهروندان عربستانی، کمپین هایی را علیه آن تشکیل داده اند. رژیم آل سعود که همواره در راستای گسترش تفکر تکفیری و وهابیت گام برداشته است، این بار عزم خود را جزم کرده تا مانع از آشنایی شهروندان سعودی با حقیقت سیره پاک پیامبر اسلام (ص) در کودکی شوند.

«الفتاح العواری» سرپرست دانشکده اصول دین دانشگاه الازهر مصر نیز در گفتگو با «رویترز» تصریح کرد: «آنچه که امروز تمامی مجامع علمی ـ دینی مهم و در رأس آنها مجمع پژوهشهای الازهر به آن رسیده این است که به نمایش درآوردن انبیاء و اولیاء الهی جایز نیست». این سخن اگر چه درست است، اما مقامات الازهر هیچگاه به این سؤال پاسخ ندادند که چرا با وجود اعلام چندباره عدم نمایش چهره پیامبر (ص) در فیلم، چرا باز هم بر طبل مخالفت خود کوبیده و می کوبند.

در همین حال، «سامی یوسف» یکی از مشهورترین خوانندگان مسلمان در جهان در واکنش به برخی مخالفتها نسبت به فیلم محمد رسول الله (ص)، در گفتگو با رویترز اظهار داشت که برخی منتقدان فیلم آن را مشاهده نکرده اند و آنها از این فیلم انتقاد می کنند تنها به این دلیل که ایران سازنده آن است.

روزنامه «الوسط» بحرین نیز در گزارشی با اشاره به انتقادات و جوسازی های جریان های سلفی علیه فیلم محمد رسول الله (ص) نوشت: صرف نظر از آنچه که در مخالفت با این فیلم به گوش می رسد، نکته قابل اهمیت این است که رهبر عالی ایران با حضور خویش بر سر صحنه فیلمبرداری از فیلم، حمایت کامل و قوی خود از سازندگان و دست اندرکاران آن را اعلام کردند».

در این میان، روزنامه انگلیسی «گاردین» نیز با پیوستن به جرگه مخالفان فیلم محمد رسول الله (ص) در گزارشی مدعی شد: «این فیلم، یکی از پرابهام ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران به شمار می رود.» این روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود به بودجه فیلم محمد رسول الله (ص) اشاره کرده و می نویسد: «بسیار موجب شگفتی است در کشوری همچون ایران که با شدیدترین بحران های اقتصادی مواجه است، بودجه ای بیش از ۳۵ میلیون دلار برای ساخت یک فیلم اختصاص داده می شود.» بسیاری از تحلیلگران معتقدند که گزارش هایی از این دست که در رسانه های جهان منتشر شده اند، گویای این حقیقت است که فیلم محمد رسول الله(ص) پروژه ای عظیم بوده و توانسته رسالتی را که بر عهده داشته به نحو احسن به اتمام برساند و همین عامل خشم رسانه هایی عربی و غربی همچون گاردین است.

از سوی دیگر، روزنامه ترکیه ای «دیلی صباح» با انتشار گزارشی با بیان اینکه چهار جوان ترکیه ای از جمله یک نویسنده موفق شدند پیش از پخش فیلم محمد رسول الله (ص) در همایش مونترال کانادا، یک نسخه از آن را مشاهده کنند، نوشته است: «ساخت فیلمی در این سطح قابل ستایش است. این فیلم ابعاد اجتماعی حاکم بر جامعه اعراب در صدر اسلام را به خوبی به نمایش کشیده است.»