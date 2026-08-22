به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ملی سنگاپور، نخستین نمونه اولیه مرکز داده زیستی جهان با استفاده از نورون‌های زنده انسانی در سنگاپور راه‌اندازی شد؛ سامانه‌ای که به‌جای تکیه کامل بر تراشه‌های سیلیکونی، از سلول‌های عصبی پرورش‌یافته در آزمایشگاه برای پردازش اطلاعات استفاده می‌کند.

این مرکز داده با همکاری شرکت استرالیایی «کورتیکال لبز» (Cortical Labs)، شرکت زیرساخت دیجیتال «دی‌وان» (DayOne) و دانشکده پزشکی دانشگاه ملی سنگاپور راه‌اندازی شده و از یک رک متشکل از ۲۰ واحد رایانه زیستی CL۱ تشکیل شده است. در مجموع حدود ۱۶ میلیون نورون انسانی پرورش‌یافته در این سامانه به کار گرفته شده‌اند.

در هر واحد CL۱، نورون‌های انسانی که از سلول‌های بنیادی به دست آمده‌اند روی یک تراشه مجهز به آرایه‌ای از الکترودهای میکروسکوپی قرار می‌گیرند. این الکترودها سیگنال‌های الکتریکی را به نورون‌ها منتقل و پاسخ آنها را دریافت می‌کنند؛ به این ترتیب فعالیت سلول‌های عصبی به فرایند پردازش اطلاعات تبدیل می‌شود.

پژوهشگران امیدوارند رایانش زیستی بتواند در برخی کاربردها، به‌ویژه مسائلی که با داده‌های محدود و نیاز به یادگیری و سازگاری سریع سروکار دارند، مکمل رایانش مبتنی بر تراشه‌های سیلیکونی باشد. از جمله حوزه‌های مورد بررسی می‌توان به هوش مصنوعی، کشف دارو، رباتیک انسان‌نما، امنیت سایبری و پژوهش درباره بیماری‌های عصبی اشاره کرد.

این سامانه همچنین با هدف بررسی امکان دستیابی به پردازش کم‌مصرف‌تر توسعه یافته است؛ زیرا نورون‌های زیستی می‌توانند اطلاعات را با مصرف انرژی بسیار پایین‌تری نسبت به زیرساخت‌های متداول پردازش کنند. با این حال، این فناوری هنوز در مرحله نمونه اولیه و پژوهشی قرار دارد و قرار نیست در شرایط فعلی جایگزین مراکز داده متعارف یا پردازنده‌های سیلیکونی شود.

راه‌اندازی این نمونه اولیه در ۱۷ اوت ۲۰۲۶ در مؤسسه علوم زیستی دانشگاه ملی سنگاپور انجام شد و به گفته شرکت‌های مشارکت‌کننده، این پروژه نخستین رک سروری با یکپارچگی زیستی و بهره‌گیری از نورون‌های زنده در یک محیط عملیاتی محسوب می‌شود.