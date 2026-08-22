تصادفات روز گذشته اصفهان ۹ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوادث رخداده طی ۲۴ ساعت اخیر تیمهای عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی در نقاط مختلف استان به یاری حادثهدیدگان شتافتند.
وی با اشاره به نخستین حادثه که ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز در شهر اصفهان به وقوع پیوست، افزود: زمینخوردگی یک دستگاه موتورسیکلت در خیابان نگارستان به مرکز فوریتهای پزشکی گزارش شد که بلافاصله یک تیم عملیاتی به محل اعزام شد.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در این حادثه سه نفر شامل یک مرد و دو پسر بچه ۵ و ۱۲ ساله دچار مصدومیت شدند که پس از اقدامات درمانی اولیه برای ادامه روند درمان به بیمارستان کاشانی منتقل شدند.
عابدی در خصوص عملیات روز گذشته اورژانس هوایی نیز گفت: واحد امدادی اورژانس هوایی خور در یک ماموریت بینبیمارستانی، ساعت ۹:۱۰ صبح امروز انتقال یک بیمار خانم ۱۹ ساله که دچار تشنج شده بود را آغاز کرد. این بیمار از بیمارستان آفتاب هشتم خور به بیمارستان شهید صدوقی یزد منتقل شد و عملیات امدادی در ساعت ۱۲:۰۵ به پایان رسید.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین به وقوع یک حادثه ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و گفت: ساعت ۱۵:۰۰ امروز، انحراف یک دستگاه خودروی ال۹۰ در آزادراه کاشان-اصفهان، قبل از پل شیراز به اورژانس اعلام شد که بلافاصله یک واحد اورژانس پیشبیمارستانی و یک کد هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
وی گفت:در این سانحه ۵ نفر شامل یک مرد، یک زن و ۳ کودک مصدوم شدند که مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان خاتمالانبیاء نطنز انتقال یافتند.
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