محکومیت قاچاقچیان دام در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده قاچاق ۷۰ رأس دام زنده به ارزش چهار میلیارد ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان الیگودرز رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط دام زنده قاچاق، مالک دام‌ها را به پرداخت چهار میلیارد ریال جزای نقدی معادل ارزش دام‌های قاچاق محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: شعبه همچنین مالک خودرو را به پرداخت هشت میلیارد ریال معادل دوبرابر ارزش دام‌ها و در مجموع متخلفان را به پرداخت ۱۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

شاهی، افزود: مأموران نیروی انتظامی از یک کامیون این محموله را به ظن قاچاق کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.