وزیر علوم در گلزار شهدای سمنان؛ اقتدار علمی کشور ثمره خون شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف صبح شنبه همزمان با نخستین روز هفته دولت ۱۴۰۵ و در بدو ورود به سمنان، با حضور در گلزار شهدای مرکز استان، به مقام شامخ سه هزار شهید این دیار ادای احترام کرد.

وی در این مراسم با بیان اینکه اقتدار علمی امروز کشور مرهون خون شهدا است، اظهار کرد: برای همیشه مدیون مجاهدت‌های شهدا هستیم؛ شهدایی که امنیت و اقتدار را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: مردم استان سمنان با تقدیم سه هزار شهید، سهم خود را در مسیر انقلاب اسلامی، تأمین امنیت و اقتدار کشور ایفا کرده‌اند.

سیمایی صراف همچنین بر ضرورت تکریم خانواده‌های معزز و مکرم شهدا در سراسر کشور تأکید کرد.

وی در ادامه یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همچنین شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای رمضان را گرامی داشت.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه خون شهیدان جریان‌ساز است، تأکید کرد: امروز شاهد هستیم که برکت خون شهدا موجب استحکام انسجام و وحدت میان آحاد جامعه شده است.

گفتنی است سیمایی صراف در سفر یک‌روزه خود به استان سمنان، افتتاح و بهره‌برداری از چند طرح آموزشی، دانشگاهی و صنعتی را در برنامه دارد.

دیدار با دانشگاهیان و نخبگان استان سمنان نیز از دیگر برنامه‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این سفر است.