به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه الزهرا(س)، در اطلاعیه ای درباره نحوه محاسبه و زمان دریافت شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز اعلام کرد: شهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم و پردیس خودگردان در تمامی مقاطع تا پایان سنوات مجاز تحصیل تغییری نخواهد کرد.

همچنین، شهریه متغیر دانشجویان نوبت دوم و پردیس خودگردان ورودی سال ۱۴۰۵ و پس از آن، در هر سال تحصیلی بر اساس شهریه دانشجویان ورودی جدید همان سال محاسبه خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، شهریه ثابت و متغیر دانشجویان مهمان کامل ورودی‌های پیش از سال ۱۴۰۵ نیز از نیمسال تحصیلی ۱۴۰۵ به بعد، بر اساس شهریه ورودی‌های جدید همان سال محاسبه می‌شود.

زمان پرداخت شهریه

دانشگاه الزهرا(س) زمان دریافت شهریه در هر نیمسال تحصیلی را به شرح زیر اعلام کرده است:

شهریه ثابت: پیش از انتخاب واحد هر نیمسال

بدهی‌های قبلی: پیش از انتخاب واحد هر نیمسال

شهریه متغیر: پس از پایان مهلت حذف و اضافه

دانشجویان شهریه‌پرداز پس از پرداخت شهریه ثابت و بدهی احتمالی ترم قبل، امکان انتخاب واحد خواهند داشت. همچنین با پرداخت شهریه متغیر بلافاصله پس از پایان مهلت حذف و اضافه، امکان استفاده از امکانات سامانه گلستان برای دانشجو فراهم خواهد شد. در پایان، دانشگاه تأکید کرد شرکت در جلسات امتحان بدون کارت ورود به جلسه امکان‌پذیر نخواهد بود.

دانشجویان برای اطلاع ازمیزان شهریه اینجا کلیک کنند.