به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت خام در پی افزایش تنش‌ها در خاورمیانه افزایش یافت؛ پس از آنکه رئیس‌جمهور آمریکا، شرکای تجاری ایران را به اعمال تحریم‌های اقتصادی تهدید کرد و این موضوع، نگرانی‌ها درباره کاهش عرضه نفت در هفته‌های آینده را افزایش داد.

نفت خام برنت، شاخص بین‌المللی بازار نفت، با ۶۱ سنت افزایش، معادل ۰.۶۵ درصد، در سطح ۹۴ دلار و ۳۹ سنت در هر بشکه بسته شد. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۲۳ سنت افزایش، معادل ۰.۲۶ درصد، به ۸۷ دلار و ۶ سنت در هر بشکه رسید.

شاخص برنت در معاملات این هفته ۶.۳۹ درصد افزایش یافت و نفت سبک آمریکا نیز رشد ۵.۶۶ درصدی را ثبت کرد. هر دو شاخص در جلسه معاملاتی پیشین به بالاترین سطح خود از ۲۴ ژوئیه رسیدند.

تداوم اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز

با افزایش حوادث مرتبط با کشتیرانی، اقدامات تلافی‌جویانه در واکنش به تحریم‌های اقتصادی و ادامه کاهش شدید تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، احتمال تشدید روند صعودی قیمت نفت افزایش یافته است.

«فیل فلین»، تحلیلگر ارشد شرکت «پرایس فیوچرز گروپ»، در این باره گفت: راه‌های جایگزین و منابع عرضه جدید در حال بررسی و شناسایی هستند، اما عرضه انرژی از مسیر تنگه هرمز همچنان تحت فشار قرار دارد.

قیمت نفت همچنین تحت تأثیر نگرانی‌ها درباره ادامه محدودیت عرضه از سوی تولیدکنندگان عمده نفت، از جمله عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی و کویت، افزایش یافته است.

از سوی دیگر، توافق صلح پیشین میان آمریکا و ایران در هفته جاری منقضی شد و هیچ‌یک از دو طرف برای ازسرگیری مذاکرات اقدامی انجام ندادند؛ موضوعی که بر نگرانی‌های بازار درباره تداوم تنش‌ها و اختلال در عرضه افزوده است.

بر اساس داده‌های شرکت کپلر، روز پنجشنبه تنها هفت کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند؛ رقمی که نصف تعداد کشتی‌های عبوری در روز قبل بود.

پیش از آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در اواخر فوریه، تنگه هرمز مسیر انتقال حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع را مدیریت می‌کرد. با نزدیک‌شدن به ششمین ماه جنگ، اختلال در جریان انتقال انرژی از این آبراه همچنان ادامه دارد.

افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی در اروپا

در اروپا نیز «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین، روز جمعه اعلام کرد که ارتش این کشور شب گذشته یک پالایشگاه نفت روسیه را در شهر «پرم» هدف قرار داده است. این شهر در فاصله بیش از هزار و ۶۰۰ کیلومتری، معادل هزار مایلی، از مرز اوکراین قرار دارد.

با توجه به افزایش هم‌زمان تنش‌ها در خاورمیانه و اروپا و ادامه اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، به نظر می‌رسد فشار صعودی بر بازار نفت در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.