به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه، جلال‌الدین کزازی، هوشنگ طالع و محمد رسولی، از شاهنامه‌پژوهان برجسته کشور، حضور داشتند و درباره جایگاه شاهنامه، گستره دانش موجود در این اثر و ضرورت توسعه مطالعات علمی و تخصصی پیرامون آن سخن گفتند.

محمد رسولی در این نشست، شاهنامه را دریای بی‌انتهای علم و دانش، توصیف کرد و گفت: هرچه در این اثر سترگ غور شود، باز نمی‌توان به تمام عمق و گستره آن دست یافت و پژوهش در چنین اثری، کاری نیست که در توان یک فرد یا حتی چند نفر باشد.

وی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری یک ساختار علمی تخصصی برای شاهنامه‌پژوهی اظهار کرد: برای شناخت شاهنامه، نیاز به ایجاد دانشگاه شاهنامه‌پژوهی است، موضوعی که طی سال‌های گذشته نیز بر آن تأکید شده است.

رسولی همچنین با اشاره به کتاب نگاهی نو به شاهنامه، گفت که در این اثر تلاش کرده است محتوای شاهنامه را از منظر تاریخی مورد بررسی قرار دهد و بر ضرورت نگاهی خردورزانه به این اثر تأکید کرد. به گفته وی، مطالعه شاهنامه می‌تواند از منظرهای گوناگون علمی و پژوهشی دنبال شود و همین گستردگی، ضرورت شکل‌گیری یک مجموعه تخصصی و جامع برای انجام مطالعات سازمان‌یافته درباره این اثر را بیش از پیش آشکار می‌کند.

در ادامه این نشست، جلال‌الدین کزازی با اشاره به گرانباری و گرانبهایی شاهنامه، این اثر را دریایی گسترده از دانش دانست که شناخت و فراگیری همه ابعاد آن به آسانی امکان‌پذیر نیست. کزازی بر ضرورت پرداختن گروهی و تخصصی به شاهنامه تأکید کرد و ایجاد مرکزی علمی و تخصصی همچون دانشگاه ویژه شاهنامه را راهی برای پیگیری منسجم‌تر مطالعات مربوط به این اثر دانست.

هوشنگ طالع نیز با تأیید ضرورت ایجاد چنین مرکزی، بر تأسیس دانشگاه جامع شاهنامه تأکید کرد و گفت که باید مسائل و موضوعات گوناگون مطرح در شاهنامه به صورت تخصصی و پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد. در این همایش همچنین بر این نکته تأکید شد که گستره موضوعات و لایه‌های مختلف شاهنامه، از تاریخ و اسطوره گرفته تا فرهنگ، زبان، جامعه و اندیشه ایرانی، نیازمند مطالعات تخصصی و میان‌رشته‌ای است و ایجاد یک ساختار دانشگاهی می‌تواند زمینه را برای شکل‌گیری چنین پژوهش‌هایی فراهم کند.

همایش برنامه جامع شاهنامه‌پژوهی، با حضور استادان و پژوهشگران این حوزه در مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد برگزار شد و در حاشیه آن نیز جلال‌الدین کزازی، دکتر محمد رسولی و دکتر هوشنگ طالع به پرسش‌های مطرح‌شده درباره شاهنامه و ابعاد مختلف این اثر پاسخ دادند.