به گزارش خبرنگار مهر، زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه ۳۱ مرداد ماه) طی نشست خبری، اظهار کرد: خبرنگاران در خط مقدم جنگ نرم قرار دارند و نحوه تفکیک و مرزبندی میان خبر و شایعه و همچنین نقد و تخریب در فضای رسانه‌ای، نشان می‌دهد که جامعه را به چه سمت و سویی هدایت می‌کنیم.

وی افزود: خبرنگاران در جنگ اخیر نشان دادند که ایران تنها در میدان نظامی نیست که ایستادگی می‌کند، بلکه در جبهه روایت‌ها و روایت‌گری نیز شکست‌ناپذیر است.

خدادادی با تأکید بر مسئولیت خبرنگاران در شرایط کنونی، اظهار کرد: حفظ انسجام ملی و امیدآفرینی از جمله وظایفی است که بر عهده خبرنگاران قرار دارد. امیدآفرینی اهمیت بسیاری دارد، زیرا دشمن تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف و دوقطبی‌سازی، اهداف خود را محقق کند؛ بنابراین حفظ انسجام ملی وظیفه‌ای مهم برای جامعه خبرنگاری است.

وی ادامه داد: گاهی بی‌انصافی‌هایی رخ می‌دهد و در برخی فضاها مشکلات بیش از اندازه برجسته می‌شوند. شرایط کنونی بسیار حساس است و در چنین وضعیتی، وظیفه خبرنگاران این است که از طریق ایجاد انگیزه و انتشار اخبار و مطالبی که می‌تواند در مردم انگیزه ایجاد کند، به امیدآفرینی کمک کنند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس همچنین از جامعه زنان قدردانی کرد و گفت: از مادران، همسران و زنان فعالی که در همه عرصه‌ها حضور پررنگ و فعالی داشتند، به‌ویژه در جنگ اخیر، تشکر می‌کنم. زنان در روزهای دشوار نشان دادند که نقشی اساسی و تعیین‌کننده بر عهده دارند.

خدادادی با اشاره به سابقه نقش‌آفرینی زنان در مقاطع مختلف اظهار کرد: زنان در گذشته نیز نشان داده‌اند که برای حفظ ایستادگی جامعه نقش‌آفرین هستند. آنان در جنگ اخیر نشان دادند که از نقش حمایتی به نقش هدایتی تغییر جایگاه داده‌اند. در این جنگ، زنان پرچمداران و سردمداران خیابان بودند و نقش پیشران و پیش‌رو را ایفا کردند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس همچنین با گرامیداشت یاد زنان شهید و دانش‌آموزان مدرسه میناب، گفت: لازم است یاد زنان شهید و دانش‌آموزان مدرسه میناب را گرامی بداریم؛ کودکانی که از سوی مدعیان حقوق بشر، هدف جنایت دشمن قرار گرفتند.

وی افزود: در جریان این جنگ، نام شهیده فرشته باقری، بانوی جوان فعال در جامعه رسانه‌ای، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. او پیش از آنکه با نام پدرش شناخته شود، به واسطه هویت، توانمندی و فعالیت حرفه‌ای خود شناخته شد و این موضوع نشان‌دهنده توانمندی و نقش پیشران زنان است.

خدادادی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، به نگاه متعالی ایشان نسبت به زن و کرامت زنان اشاره کرد و گفت: اگر امروز شاهد درخشش زنان در جامعه هستیم، این امر نتیجه نگاه رهبر شهید به زن، خانواده و جایگاه زنان در زندگی اجتماعی است.

وی ادامه داد: در نگاه رهبر شهید، زن و خانواده پایه و اساس پیشرفت کشور محسوب می‌شدند. ایشان همواره بر اهمیت زن، کرامت زنان و نقش خانواده تأکید داشتند و معتقد بودند باید زمینه رشد علمی بانوان در جامعه فراهم شود.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس تأکید کرد: وظیفه ما این است که این نگاه را از سطح گفتمان به عرصه سیاست‌گذاری و اقدام عملی منتقل کنیم. آینده کشور از درون خانواده و از مسیر تربیت و رشد دختران ما ساخته خواهد شد.

وی افزود: امروز باید پیش از آنکه دختران ما با آسیب‌های اجتماعی، ناامیدی و بن‌بست‌های تصمیم‌گیری مواجه شوند، آنها را مورد توجه قرار دهیم، ببینیم و صدای آنها را بشنویم.



رئیس فراکسیون زنان و خانواده ادامه داد: دختران دانش‌آموز، دختران دانشجو، دختران جویای کار، دختران در آستانه ازدواج و دخترانی که با مسائل و آسیب‌های اجتماعی مختلف مواجه هستند، هر کدام نیازمند توجه و سیاست‌گذاری متناسب با شرایط خود هستند.



وی تأکید کرد: باید برای دخترانمان فرصت ساختن آینده را فراهم کنیم؛ فرصت تحصیل، رشد، مهارت‌آموزی، اشتغال، نشاط اجتماعی و تشکیل خانواده. فراکسیون زنان و خانواده نیز در خصوص همه این مسائل برنامه‌ریزی و پیگیری‌های لازم را در دستور کار دارد.



خدادادی در ادامه با اشاره به موضوع جمعیت اظهار کرد: در کنار مسئله دختران، موضوع جمعیت نیز باید با نگاهی واقع‌بینانه دنبال شود. نمی‌توان صرفاً با مشوق‌های مقطعی، افزایش جمعیت را محقق کرد. خانواده زمانی برای فرزندآوری تصمیم می‌گیرد که چشم‌انداز روشنی از آینده داشته باشد و این تصمیم علاوه بر ابعاد اقتصادی، دارای ابعاد فرهنگی نیز هست.



وی افزود: در سیاست‌گذاری جمعیتی باید مسائل فرهنگی را نیز مورد توجه قرار دهیم و سیاست‌های جمعیتی باید پیوند مستقیمی با سیاست‌های خانواده داشته باشند.



رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس همچنین با اشاره به همسران شهدا و خانواده شهدای اخیر گفت: طی یک سال اخیر و در پی جنگ‌های تحمیلی، تعداد قابل توجهی به خانواده شهدا افزوده شده است. لازم است درباره این خانواده‌ها برنامه‌ریزی منسجم و دقیقی صورت گیرد که این موضوع مورد توجه فراکسیون زنان و خانواده قرار دارد. درصدد هستیم با برنامه‌ریزی منسجم، برای بهبود شرایط این خانواده‌ها اقدام کنیم و زمینه کمک و تسهیل‌گری برای آنها را فراهم کنیم.

تعیین سقف برای مهریه جز ایجاد موج منفی در جامعه تأثیری ندارد

رئیس فراکسیون زنان و خانواده درباره طرح اصلاح برخی قوانین مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بخشی از آن به موضوع مهریه اختصاص دارد، گفت: این طرح به‌زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.



وی با اشاره به آمار منتشرشده درباره زندانیان مهریه، اظهار کرد: آماری که درباره تعداد زندانیان مهریه اعلام می‌شود، دقیق نیست؛ چراکه همه محکومان مالی، محکومان مهریه نیستند. تعداد محکومان مالی مربوط به مهریه کمتر از دو هزار نفر است و این افراد کسانی هستند که اعسار آنها به اثبات نرسیده است. فردی که معسر نباشد، زندانی نمی‌شود.



خدادادی ادامه داد: بر اساس قانون، حبس به پابند تبدیل شده است، اما این موضوع شامل محکومان مالی مهریه نمی‌شود، بنابراین این افراد آزاد خواهند شد و متناسب با شرایط مالی خود، نسبت به پرداخت مهریه اقدام خواهند کرد.



وی افزود: ما نیز با حبس موافق نیستیم، اما در موضوع مهریه باید حقوق و شرایط هر دو طرف، یعنی زن و مرد، مورد توجه قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در موضوع مهریه، زنان بیشتر متضرر می‌شوند، نه مردان، چراکه زنان در بسیاری از موارد یا برای جدایی مجبور می‌شوند از مهریه خود صرف‌نظر کنند یا مهریه آنها به صورت اقساطی تعیین می‌شود و گاهی دریافت کامل مهریه ممکن است تا پایان عمر نیز به طول بینجامد.



رئیس فراکسیون زنان و خانواده گفت: مهریه دو حالت دارد؛ یا پرداخت می‌شود یا فرد مدعی اعسار است. تعیین یک عدد مشخص برای مهریه تأثیری در حل مسئله ندارد. تعیین عدد، جز بر هم زدن فضای جامعه و ایجاد موج منفی در میان بانوان، تأثیر دیگری نخواهد داشت.



وی افزود: در مقطعی عدد ۱۱۰ برای مهریه تعیین شده بود و اکنون بحث کاهش این عدد به ۱۴ مطرح است. اگر این روند ادامه پیدا کند، این دیوار کج نیز ادامه خواهد یافت، به‌گونه‌ای که ممکن است در آینده عدد به پنج سکه و در نهایت حتی به یک ربع سکه کاهش پیدا کند.



رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس تأکید کرد: اینکه بخواهیم بدون تعیین و تأمین حقوق زنان، تغییراتی در موضوع مهریه ایجاد کنیم، درست نیست، به‌ویژه در شرایطی که زنان در جنگ اخیر پرچمدار و پیش‌رو بودند. چنین اقدامی می‌تواند موجب ایجاد ناامیدی در جامعه و خانواده شود.



وی ادامه داد: در شرایط فعلی، امیدآفرینی اهمیت زیادی دارد و درست نیست که با تصمیمات و اقدامات مختلف، موج ناامیدی در جامعه ایجاد شود.



خدادادی گفت: ما منکر شرایط دشوار اقتصادی نیستیم، اما باید پرسید آیا این شرایط فقط برای آقایان وجود دارد؟ زنی که به دلیل شرایط حاد زندگی خود هیچ راهی جز جدایی ندارد، آیا نباید مورد حمایت قرار گیرد؟



وی با تأکید بر اینکه مهریه یک حق مالی است، اظهار کرد: در اسلام نیز مهریه دارای ماهیت مالی است و نباید آن را با اصل قداست خانواده و ارزش خانواده درهم آمیخت، چراکه هیچ بانویی در یک زندگی مطلوب، مطالبه مهریه را هدف خود قرار نمی‌دهد.



رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: مهریه برای شرایط خاص و اضطراری زنان است تا در صورت جدایی بتوانند از آن به‌عنوان پشتوانه مالی استفاده کنند، به‌ویژه اینکه در برخی شرایط، مهریه به ابزاری برای چانه‌زنی تبدیل می‌شود، زیرا حق طلاق در اختیار مردان است. امیدواریم مجلس با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه خانواده، درباره موضوع مهریه تصمیم درستی اتخاذ کند.

پیشنهاد حذف سقف ۱۴ سکه و طرح پلکانی مهریه در صحن مجلس



رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به روند بررسی طرح اصلاح برخی قوانین نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس، اظهار کرد: مواد مختلف این طرح در مجلس به تصویب رسیده و دو ماده آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردانده شده بود که اکنون قرار است مجدداً در صحن علنی مجلس مطرح شود. از آنجا که قانون باید به‌صورت کامل به نتیجه برسد، این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد.



وی افزود: اکنون با بازگشت این مواد به صحن علنی، دو پیشنهاد را ثبت کرده‌ایم که لازم است مورد توجه قرار گیرد. یکی از پیشنهادهای ما حذف موضوع تعیین سقف ۱۴ سکه است. در شرایطی که برای افراد معسر، زندانی وجود ندارد، تعیین یک عدد برای مهریه، جز برهم زدن آرامش جامعه و ایجاد موج منفی در میان زنان، تأثیر دیگری نخواهد داشت. بنابراین یکی از پیشنهادهای ثبت‌شده، حذف عدد ۱۴ سکه است.



خدادادی گفت: اگر در نهایت اراده مجلس و اصرار نمایندگان بر این باشد که در این موضوع مداخله شود و سقف ۱۴ سکه تعیین شود، پیشنهاد دوم ما یک مدل پلکانی است که در آن شرایط هر دو طرف، یعنی زنان و مردان، مورد توجه قرار می‌گیرد.



وی توضیح داد: در موضوع مهریه دو گروه ممکن است با آسیب مواجه شوند؛ یک گروه، مردانی هستند که در سال اول ازدواج یا در همان ابتدای زندگی مشترک، کل مهریه از آنها مطالبه می‌شود و گروه دیگر، زنانی هستند که پس از سال‌ها زندگی مشترک، به دلایلی دیگر توان ادامه زندگی را ندارند و مجبور به جدایی می‌شوند.



رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس افزود: اگر سقف مهریه ۱۴ سکه باشد، زنانی که پس از سال‌ها زندگی مشترک مجبور به جدایی می‌شوند، به جز همین ۱۴ سکه پشتوانه دیگری نخواهند داشت. حتی ممکن است همین میزان را نیز نتوانند دریافت کنند، چراکه ممکن است ناچار شوند آن را ببخشند یا مهریه به شکلی قسط‌بندی شود که عملاً دریافت آن برایشان فایده‌ای نداشته باشد.



خدادادی درباره پیشنهاد پلکانی مهریه، اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که در سال نخست پس از ازدواج، سقف کیفری مهریه ۱۴ سکه باشد و پس از آن، به ازای هر یک سالی که از عمر زندگی مشترک می‌گذرد، سه سکه به این سقف اضافه شود.



وی ادامه داد: این یک پیشنهاد منطقی است که اگر مجلس بر مداخله در این موضوع اصرار داشته باشد، می‌تواند به تسهیل شرایط کمک کند و در موضوع مهریه، هر دو طرف یعنی زن و مرد را در نظر بگیرد. در این صورت، زنانی که پس از سال‌ها زندگی مشترک مجبور به جدایی می‌شوند، دیگر با سقف ثابت ۱۴ سکه مواجه نخواهند بود و به ازای هر سال زندگی مشترک، سه سکه به این میزان اضافه خواهد شد.



رئیس فراکسیون زنان و خانواده گفت: برای مثال، پس از ۲۰ سال زندگی مشترک، ۶۰ سکه به ۱۴ سکه اضافه می‌شود. این نیز یک پیشنهاد منطقی است که به‌عنوان پیشنهاد دوم از سوی ما ثبت شده است.



سقف ۱۴ سکه مربوط به ضمانت اجرای کیفری مهریه است



خدادادی در پاسخ به پرسشی درباره سقف ۱۴ سکه، توضیح داد: آنچه در حال حاضر مطرح است، سقف کیفری ۱۴ سکه است. اگر مردی دارای اموال و دارایی باشد، مهریه هر میزان که باشد، حتی هزار یا دو هزار سکه، در صورتی که توانایی مالی داشته باشد، از اموال او قابل وصول است.



وی تأکید کرد: بنابراین موضوع ۱۴ سکه بیشتر مربوط به سقف کیفری و در واقع ضمانت اجرای مهریه است و این سقف به نوعی ضمانت اجرای پرداخت مهریه محسوب می‌شود. در غیر این صورت، اگر مرد دارایی و توانایی مالی داشته باشد یا حتی در طول سال‌ها اموالی به دست آورد، مهریه هر میزان که باشد، از دارایی او قابل وصول خواهد بود.



موضوع طلاق صوری برای دریافت مستمری پدران متوفی را بررسی خواهیم کرد



رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در پاسخ به سوالی درباره افزایش طلاق های صوری دختران برای دریافت مستمری پس از فوت پدر، اظهار کرد: باید این موارد به‌صورت دقیق بررسی شود تا مشخص شود در چه شرایطی امکان ادامه دریافت مستمری پس از ازدواج وجود دارد و سازوکار تقسیم سهم مستمری میان سایر وراث چگونه خواهد بود.



وی گفت: لازم است موارد و ابعاد این موضوع بررسی شود تا مشخص شود قانون در این زمینه چه ظرفیتی دارد و در صورت وجود خلأ قانونی، چه راهکاری می‌توان برای آن در نظر گرفت.

خدادادی در ارزیابی نحوه اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اظهار کرد: پیش از بازنگری در این قانون، باید اجرای صحیح همان قانون قبلی را دنبال کنیم، چراکه حتی قانون قبلی نیز به‌درستی اجرا نمی‌شود.



وی افزود: با مشوق‌های مقطعی واقعاً نمی‌توانیم در حوزه جمعیت به تأثیر مطلوبی برسیم. با این حال، حتی همان مشوق‌های مقطعی و برخی تسهیلاتی که در نظر گرفته شده نیز به‌درستی اجرا نمی‌شوند.



رئیس فراکسیون زنان و خانواده ادامه داد: بخشی از این تسهیلات به‌صورت تکلیفی بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است و در شرایط کنونی کشور که با مشکل منابع و نقدینگی مواجه هستیم، هم شرایط عمومی کشور و هم کم‌کاری برخی بانک‌ها باعث شده است این تکالیف به‌درستی اجرا نشود.



وی گفت: تمام تلاش ما این است که حداقل همین مشوق‌های مقطعی را نیز بتوانیم به مرحله اجرا برسانیم، هرچند این مشوق‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند بخش عمده‌ای از مشکل جمعیت را برطرف کنند.



خدادادی تأکید کرد: ما باید بیش از هر چیز برای آینده اقتصادی جوانان امیدآفرینی کنیم و در حوزه‌هایی مانند اشتغال و مسکن بتوانیم گشایشی ایجاد کنیم تا امید به آینده و فرزندآوری در میان جوانان شکل بگیرد.



وی اظهار کرد: تا زمانی که ازدواج را تسهیل نکنیم، نمی‌توانیم مردم را به فرزندآوری تشویق کنیم. یکی دیگر از مسائل این است که مشوق‌های قانون جوانی جمعیت بیشتر بر فرزند سوم و چهارم متمرکز شده است، در حالی که اکنون در بسیاری از خانواده‌ها اصلاً به فرزند سوم و چهارم نمی‌رسیم. باید مشوق‌ها را به سمت فرزند اول و دوم بیاوریم تا ابتدا بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که پس از ازدواج، خانواده‌ها به فرزندآوری روی بیاورند. در شرایط کنونی جامعه، حتی برخی خانواده‌ها یک فرزند هم ندارند؛ بنابراین باید مشوق‌های خود را بر فرزند اول و دوم متمرکز کنیم تا بتوانیم به هر حال تا حدودی به مسئله جمعیت کمک کنیم.

«کارت امید مادران» امیدآفرینی محسوب می‌شود

خدادادی با اشاره به ضرورت توجه به شرایط و منابع کشور در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی اظهار کرد: اقدامات و برنامه‌ها باید متناسب با شرایط کشور و منابع موجود دنبال شود.



وی افزود: اخیراً اعطای «کارت امید مادران» را نیز شاهد بودیم که علاوه بر یارانه و کالابرگ، به مادران دارای فرزند اختصاص پیدا کرد و به‌صورت ماهانه پرداخت می‌شود. این اقدام بسیار خوبی بود و خود نوعی امیدآفرینی محسوب می‌شود.



رئیس فراکسیون زنان و خانواده ادامه داد: در این زمینه همچنان در حال کار هستیم، به‌خصوص شهرستان‌هایی که رشد جمعیت منفی دارند و وضعیت آنها در زمینه فرزندآوری نامناسب‌تر است، در اولویت کار فراکسیون قرار دارند.



وی درباره کشورهای دیگری که امکانات و خدمات بیشتری برای حمایت از فرزندآوری ارائه می‌کنند، گفت: کشورهایی که امکانات بیشتری در این زمینه ارائه می‌دهند، متناسب با منابع و امکانات خود این حمایت‌ها را تأمین می‌کنند. ما نیز باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که بتوانیم به این سمت حرکت کنیم.



خدادادی تأکید کرد: با وجود این، حتی با همین شرایط و منابع موجود نیز موضوع جمعیت و فرزندآوری به مرحله‌ای رسیده است که ضرورت توجه جدی به آن برای همه روشن شده است. امروز دیگر پذیرفته شده که وضعیت جمعیت موضوعی است که باید جدی گرفته شود و اگر به‌طور جدی مورد توجه قرار نگیرد، در آینده نزدیک با مشکل مواجه خواهیم شد.

مشکل صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان به‌زودی رفع می‌شود



رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، گفت: در شرایط کنونی، گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان به یک نیاز حمل‌ونقلی و رفت‌وآمدی تبدیل شده است.



وی اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در جامعه ایجاد شده، از جمله ترافیک و دشواری رفت‌وآمد، استفاده از موتورسیکلت برای برخی بانوان به یک نیاز حمل‌ونقلی تبدیل شده است.



خدادادی افزود: این موضوع را با زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده، پیگیری می‌کردیم. در مقطعی اعلام شد که ممکن است برای این موضوع نیاز به ارائه قانون جدید به مجلس باشد، اما پس از بررسی مشخص شد که نیازی به قانون جدید نیست و می‌توان این مسئله را از طریق اصلاح آیین‌نامه موجود حل کرد.



رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس ادامه داد: خانم بهروز آذر در این زمینه اهتمام ویژه‌ای داشت تا مشکل بانوان برطرف شود. بانوانی که از موتورسیکلت استفاده می‌کردند، گاهی دچار تصادف می‌شدند و به بیمه نیاز پیدا می‌کردند، اما نداشتن گواهینامه برای آنها مشکلاتی ایجاد می‌کرد. بنابراین لازم بود این مشکل به نحوی برطرف شود.



وی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه مربوطه گفت: تا جایی که اطلاع دارم و پیگیری کرده‌ام، اصلاح آیین‌نامه انجام شده و این موضوع از سوی خانم بهروزآذر نیز پیگیری شده است. به‌زودی مشکل صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان برطرف خواهد شد و بانوان می‌توانند برای دریافت گواهینامه اقدام کنند.



خدادادی تأکید کرد: البته اگر همچنان موردی وجود داشته باشد که مجلس بتواند در زمینه تسهیل‌گری و رفع موانع کمک کند، حتماً این کار را انجام خواهیم داد. نگاه ما این است که هر جا بتوانیم مشکلی از مشکلات بانوان را حل کنیم و نیازی از نیازهای آنها را برطرف کنیم.

خدادادی درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه حفظ و ارتقای جایگاه زنان و حمایت در برابر خشونت، اظهار کرد: این لایحه سال‌های زیادی است که در حال بررسی و انجام کارهای کارشناسی قرار دارد و در این مدت تغییرات متعددی در آن اعمال شده است. لایحه مذکور پیش از این در دستور کار مجلس قرار داشت، اما پس از بروز شرایط جنگی، اولویت‌های دستور کاری مجلس تغییر کرد.



وی افزود: از آنجا که بررسی این لایحه در دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار دارد، میان دولت و کمیسیون اجتماعی درباره مفاد و روند بررسی آن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.



وی ادامه داد: فراکسیون زنان نیز تمام تلاش خود را برای تسهیل روند بررسی و رسیدگی به این لایحه به کار گرفته است. در حال حاضر نیز تلاش می‌کنیم اختلافات موجود کاهش پیدا کند تا این لایحه در نهایت به سرانجام برسد.



رئیس فراکسیون زنان و خانواده همچنین درباره موضوع جلوگیری از فرار از دین در پرونده‌های مربوط به مهریه گفت: در طرح جدید مهریه، موضوع جلوگیری از فرار از دین به تصویب رسیده است. بر اساس مصوبه مجلس، از فرار از دین جلوگیری خواهد شد؛ به این معنا که از همان زمانی که زن، دین را اعلام می‌کند، فرد بدهکار دیگر امکان انتقال اموال خود را نخواهد داشت.