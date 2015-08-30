مسابقات پینگ پنگ قهرمانی کشور در خراسان شمالی برگزار می شود

ایرج نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان دختران کشور به میزبانی خراسان شمالی خبر داد و افزود: این رقابت ها بر اساس تقویم فدراسیون تنیس روی میز ایران از پانزدهم تا هفدهم شهریورماه جاری در بجنورد برگزار می شود.

وی اضافه کرد: این دوره از مسابقات به دو صورت تیمی و سوئیت لینک و انفرادی، به روش حذفی برگزار شده و بازی ها نیز به صورت سه گیم از پنج گیم هستند.

نکویی تصریح کرد: مسابقات تنیس روی میز قهرمانی بانوان ایران چندین سال است که به دلیل کمبود اعتبار و نبود پشتیبانی مالی در کشور برگزار نمی شد اما امسال به همت هیأت پینگ پنگ خراسان شمالی و پشتیبانی مالی امان مراد افشین، رئیس هیأت تنیس روی میز استان، این رقابت های کشوری در رده سنی نوجوانان و جوانان به میزبانی برگزار می شود.

وی در مورد ترکیب تیم خراسان شمالی در این مسابقات اظهار داشت: در رده سنی نوجوانان مریم وحید از بجنورد و سمیه شریفی از اسفراین برای تیم استان انتخاب شدند و در رده سنی جوانان نیز زهرا مرادیان و فاطمه وحید هر دو از بجنورد به عنوان تیم منتخب استان در این رقابت ها شرکت می کنند.

نکویی با بیان این که همچنین مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی نونهالان و خردسالان نیز از هجدهم تا بیستم شهریورماه جاری به میزبانی کرمانشاه برگزار می شود، اضافه کرد: اعضای تیم استان در این مسابقات، در رده سنی خردسالان بهار سرایدار و آرمیتا پهلوانی هر دو از بجنورد هستند.

به گفته وی در این رقابت های کشوری در رده سنی نونهالان نیز نگار جمالی از مانه و سملقان و ثمین عباسی از بجنورد به عنوان تیم خراسان شمالی شرکت می کنند.

دبیر هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی افزود: بازیکنان منتخب استان برای حضور قدرتمند در این رقابت ها، اکنون در اردوی تمرینی بوده و به صورت روزانه تمرینات فشرده ای را انجام می دهند تا در مسابقات پیش رو نتایج مناسبی را برای استان به ارمغان بیاورند.