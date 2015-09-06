مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کشور در بجنورد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی تنیس روی میز کشور در رده سنی نوجوانان و جوانان بانوان پیش از ظهر یکشنبه در بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی با حضور شماری از مسؤولان ورزشی و فرهنگی استان به صورت رسمی آغاز شد.

امان مراد افشین، رییس هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی در مراسم آغاز این مسابقات، اظهار کرد: رقابت های پینگ پنگ قهرمانی بانوان کشور در رده های سنی نوجوانان و جوانان با حضور ورزشکارانی از ۱۶ استان کشور از امروز در بجنورد آغاز شده و تا هفدهم شهریورماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این رقابت ها ۱۶ تیم از ۱۶ استان کشور شامل خراسان شمالی، خراسان جنوبی، مرکزی، توابع تهران، البرز، یزد، گیلان، کرمانشاه، مازندران، گلستان، فارس، خراسان رضوی، سمنان، کرمان، اصفهان و استان تهران حضور دارند که در قالب چهار گروه به مدت سه روز با یکدیگر رقابت می کنند.

افشین با اشاره به اینکه در مجموع ۱۰۰ ورزشکار در این رقابت قهرمانی کشور حضور دارند، اضافه کرد: مسابقات به صورت انفرادی و تیمی در محل سالن ورزشی دانش آموز بجنورد برگزار می شود.