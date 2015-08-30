به گزارش خبرگزاری مهر، سیدنصرالله با اشاره به برنامه گسترده دفتر استعدادیابی وزارتخانه با فدراسیون‎ها در رشته‏های مختلف، گفت: برنامه ما از یک سال پیش آغاز شده است و نتایج ارزشمند آن برای تیم‎های ملی، بین ۶ تا ۸سال دیگر به ثمر خواهد نشست.

سجادی افزود: در تفاهم‎نامه مالی با فدراسیون‎ها ۱۲ محور داریم که یکی از آنها به موضوع استعداد یابی اختصاص دارد و فدراسیون‎های ورزشی موظف هستند حداقل ۵ تا۱۰ درصد بودجه خود را به این موضوع تخصیص دهند.

معاون وزیر ورزش و جوانان که با پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان صحبت می‎کرد، با اشاره‌ به جشنواره والیبال دختران نونهال گفت: این جشنواره با حضور استان‎های سراسر کشور و با کمک فدراسیون والیبال برگزار شد و از روز گذشته هم برای پسران آغاز شد.

سجادی به رونمایی از فعالیت‌ها و دستاوردهای فدراسیون‎ها در موضوع استعدادیابی اشاره کرد و گفت: مهرماه امسال با حضور ۲۶ فدراسیون در مجموعه ورزشی آزادی تهران نمایشگاهی از این فعالیت‌ها به همراه کارگاه‎های آموزشی برگزار خواهد شد.

معاون توسعه ورزش حرفه‎ای و قهرمانی وزارت و جوانان همچنین به همکاری دو وزارتخانه ورزش وجوانان و آموزش و پروش در زمینه استعدادیابی پرداخت و گفت: براساس تفاهم‎نامه‎ای که اوایل سال ۹۳به امضا رسیده است، برای مقاطع ابتدایی و راهنمایی و با لحاظ کردن آمایش سرزمین موضوع استعدادیابی صورت می‌گیرد.