به گزارش خبرگزاری مهر، سیدنصرالله با اشاره به برنامه گسترده دفتر استعدادیابی وزارتخانه با فدراسیونها در رشتههای مختلف، گفت: برنامه ما از یک سال پیش آغاز شده است و نتایج ارزشمند آن برای تیمهای ملی، بین ۶ تا ۸سال دیگر به ثمر خواهد نشست.
سجادی افزود: در تفاهمنامه مالی با فدراسیونها ۱۲ محور داریم که یکی از آنها به موضوع استعداد یابی اختصاص دارد و فدراسیونهای ورزشی موظف هستند حداقل ۵ تا۱۰ درصد بودجه خود را به این موضوع تخصیص دهند.
معاون وزیر ورزش و جوانان که با پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان صحبت میکرد، با اشاره به جشنواره والیبال دختران نونهال گفت: این جشنواره با حضور استانهای سراسر کشور و با کمک فدراسیون والیبال برگزار شد و از روز گذشته هم برای پسران آغاز شد.
سجادی به رونمایی از فعالیتها و دستاوردهای فدراسیونها در موضوع استعدادیابی اشاره کرد و گفت: مهرماه امسال با حضور ۲۶ فدراسیون در مجموعه ورزشی آزادی تهران نمایشگاهی از این فعالیتها به همراه کارگاههای آموزشی برگزار خواهد شد.
معاون توسعه ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت و جوانان همچنین به همکاری دو وزارتخانه ورزش وجوانان و آموزش و پروش در زمینه استعدادیابی پرداخت و گفت: براساس تفاهمنامهای که اوایل سال ۹۳به امضا رسیده است، برای مقاطع ابتدایی و راهنمایی و با لحاظ کردن آمایش سرزمین موضوع استعدادیابی صورت میگیرد.
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