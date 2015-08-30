به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه انصاریان در گفتگو با روابط عمومی فرهنگسرای عطار با اشاره به اینکه کودک و نوجوان امروز با موبایل و رایانه، به خوبی ارتباط برقرار میکند و کتاب الکترونیک را میشناسد گفت: من و همنسلان من، همچنان کتابهای کاغدی را بیشتر از کتاب الکترونیک و گویا دوست داریم اما واقعیت این است که بچه دو ساله امروز، موبایل در دست میگیرد و عکس و فیلم میبیند و ما نمیتوانیم چشم بر این وافعیت ببندیم.
دبیر و سخنگوی انجمن نویسندگان کودک به اینکه ترویج کتابخوانی، ضرورتی است که باید به آن توجه شود، اشاره و بیان کرد: وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، صدا و سیما، شهرداری و دیگر نهادهای فرهنگی باید به گسترش فرهنگ مطالعه فکر کنند مهم نیست کتاب، کاغذی باشد یا الکترونیک؛ آنچه اهمیت دارد خوانده شدن کتاب است.
انصاریان، جشنواره مجازی کتابخوانی را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و افزود: اینترنت برای ما فضای مجازی است اما برای کودک و نوجوان امروز که به راحتی کتابهای روز دنیا را دانلود و مطالعه میکنند، دنیایی واقعی بهشمار میآید. از اینرو برگزاری مسابقه کتابخوانی به صورت مجازی یا دیجیتال، هوشمندانه است و اگر به درستی انجام شود، بچهها را به کتاب خواندن تشویق میکند.
دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در پاسخ به اینکه آیا انجمن در نظر دارد تا آثار اعضای خود را به صورت کتاب گویا یا الکترونیک منتشر کند گفت: انجمن ناشر نیست و نمیتواند در این زمینه تصمیم بگیرد اما میشود این پیشنهاد را مطرح کرد.
انصاریان، رعایت حقوق مولف را یکی از بایستههایی دانست که جشنواره مجازی کتابخوانی باید به آن توجه کند و گفت: گرچه ما قانون کپیرایت را به رسمیت نشناخته و عضو کنوانسیون برن نشدهایم اما امیدوارم جشنواره مجازی کتابخوانی حق و حقوق مولف را درنظر بگیرد و رعایت کند.
چهارمین جشنواره مجازی کتابخوانی از ۲۰ تیر تا ۳۰ شهریور به صورت اینترنتی و به همت فرهنگسرای عطار برگزار میشود
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