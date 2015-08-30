شورای راهبردی بین الملل کارگروه ساماندهی مد و لباس معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، حمید قبادی با صدور احکامی جداگانه، اعضاي دوره جدید شورای راهبردی بین اللملل را منصوب و ابراز امیدواری کرد با حضور مؤثر اعضا در جلسات و با استفاده از خرد جمعی اهداف این کارگروه در این شورا محقق شود.

بنابراین گزارش، شورای راهبردی بین الملل کارگروه ساماندهی مد و لباس با هدف بررسی ظرفیت های بین المللی مد و لباس، به ویژه امکان سازی برای حضور و عرضه دست آوردهای هنرمندان و تولیدکنندگان ایرانی در خارج از کشور و مشارکت آنان در جشنواره ها و رویدادهای بین المللی فعالیت خود را بطور رسمی از سال گذشته آغاز کرده است.

براساس این حکم، حمید حلاج زاده، مهدی افضلی، احمد دوایی، حسین دیوسالار، سونیا پوریامین، محبوبه توکلی و مرضیه صدیقی برای یک سال به عضویت این شورا منصوب شدند.