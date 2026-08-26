تداوم هوای گرم و غبارآلود در قم/ افزایش دما تا ۴۳ درجه

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌بینی، آسمان قم امروز چهارشنبه صاف و در برخی ساعات همراه با وزش باد و غبارآلود خواهد بود.

وی افزود: وزش باد در روز چهارشنبه شرقی با سرعت ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا در شهر قم بین ۲۳ تا ۴۲ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: روز پنج‌شنبه نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی رخ می‌دهد و سرعت وزش باد شرقی در این روز بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده و دمای هوا به حداقل ۲۴ و حداکثر ۴۳ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

ترابیان بیان کرد: از روز پنج‌شنبه تا شنبه، وزش باد در برخی ساعات همراه با افزایش موقت ابر از مهم‌ترین پدیده‌های جوی استان خواهد بود.

وی با اشاره به دمای ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته گفت: پلنگ‌دره با دمای ۱۸.۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان و جمکران با دمای ۴۴.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان قم بوده است.

کارشناس هواشناسی استان قم خاطرنشان کرد: طی روزهای آینده تغییرات دمایی قابل ملاحظه‌ای در استان پیش‌بینی نمی‌شود.