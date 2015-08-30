به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان تدوین مستند بلند «زمناکو» توسط ارسلان امیری تا چند روز آینده مراحل ساخت موسیقی فیلم توسط مجید پوستی آغاز خواهد شد.
این فیلم مستند در مدت زمان ۷۰ دقیقه تولید شده و به مدت دو سال و بیش از ۳۰ جلسه در شهرهای تهران، مشهد، حلبچه و سلیمانیه عراق تصویربرداری شده است. این فیلم در حال حاضر مراحل نهایی ساخت موسیقی را توسط مجید پوستی سپری میکند.
در خلاصه فیلم مستند «زمناکو» آمده است: روز ۱۶ مارچ ۱۹۸۸ (۲۵ اسفند ۱۳۶۶) حلبچه شهری مرزی در اقلیم کردستان عراق توسط صدام بمباران شیمیایی شد که این اتفاق باعث جدایی کودکی ۴۰ روزه از آغوش مادرش میشود...
مهدی قربانپور کارگردان مستند «زمناکو» درباره تولید این فیلم بیان کرد: موضوع فیلم، درباره از دست رفتن هویت کودکی در یک فاجعه جهانی است و هر کسی در هر گوشه از این دنیا میداند که بمباران شیمیایی حلبچه چه فاجعه وحشتناکی بوده است.
وی افزود: پس از سقوط حکومت صدام حسین، بمباران حلبچه به صورت رسمی به عنوان نسلکشی مردم کُرد عراق شناخته شد و به عنوان بزرگترین حمله شیمیایی مستقیم به یک منطقه شهرنشین در تاریخ ثبت شده است. عمق این فاجعه فراتر از هر قومیت، ملیت و یا هر نژادی است و کسی باور نمیکند که چنین اتفاقی افتاده است.
قربانپور تاکید کرد: معتقدم تاریخ، حلبچه را از یاد نخواهد برد و میلیونها انسان صلحجو پیام حلبچه را به دنیا منعکس خواهند کرد. همچنان که اگر ایران نبود، این فاجعه هم مانند بسیاری از فجایع دیگر مسکوت میماند اما خبرنگاران ایرانی در مستند کردن این فاجعه و فراهم آوردن زمینه حضور خبرنگاران خارجی در حلبچه نقش مهمی داشتند.
این مستندساز ادامه داد: شخصا اعتقاد دارم سینمای مستند نباید حلبچه را فراموش کند و باید عمق این فاجعه دردناک را برای جامعه جهانی بازگو کند.
قربانپور در پایان گفت: با توجه به اهمیت موضوع فیلم و نگرش انسانی آن و تکرار جنگهایی که در منطقه در جریان است و باعث جدایی انسانها از یکدیگر میشود، در تلاشیم تا این مستند را در جشنوارهها و بازارهای جهانی فیلم مستند به نمایش بگذاریم. البته «زمناکو» در اولین حضورش در هفدهمین جشن سینمای ایران، با ۳۵ فیلم مستند دیگر به رقابت میپردازد.
عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: مهدی قربانپور، تصویربرداران: صادق سوری، باسط جبار، تدوین: ارسلان امیری، صدابرداران: هادی ساعدمحکم، کیومرث سبحانی، صداگذار: احسان افشاریان، موسیقی: مجید پوستی، مدیر تولید: محمدهادی حیدری، طراح گرافیک:حامد بارئیطبری، عکس: وحید کردنیا، هماهنگی آرشیو: کمال آمانج و سامان سلامرشید، دستیار کارگردان: ریبوار احمد حمل عبابیلی، دستیار تدوین: هادی احمدی، دستیار تولید: مهدی محمدیتجلیل، تهیهکننده: محمد شکیبانیا، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
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