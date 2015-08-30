حمایت مدیریت باشگاه سایپا از مجید جلالی

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوي باشگاه سايپا با اشاره به تشكيل نشست هم انديشي و بررسي نتايج تيم فوتبال سايپا اظهار داشت: از ابتداي فصل اعلام كرديم كه سايپا قصد رسيدن به ردههاي بالاي جدول، حضور در جمع تيمهاي مدعي ليگ برتر و همچنين حضور در جام باشگاههاي آسيا را دارد و در اين مسير همه اركان باشگاه با تيم فوتبال بزرگسالان همدل و همراه هستند.
وي تاكيد كرد: براي رسيدن به اين هدف تا پايان فصل برنامه ريزي كردهايم و بر همين اساس سرمربي، كادرفني و بازيكنان تيم فوتبال نيز انتخاب شده اند و مورد حمايت كامل مديريت و مجموعه باشگاه سايپا قراردارند.
حسين خبيري در پايان تاكيد كرد: با تعامل خوب با كادرفني تيم فوتبال سايپا، اميدوايم در ادامه رقابتها نتايج بهتري كسب كنيم و به جمع تيمهاي مدعي ليگ برتر بازگرديم و قطعا مجيد جلالي و كادرفني سايپا با قدرت به كار خود ادامه خواهند داد و شايعات نمي تواند ما را از رسيدن به هدف برزگي كه داريم دور كند.
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