۲۳ پروژه عمرانی در بخش الموت شرقی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری قزوین، سید علی موسوی که به منظور افتتاح پروژه های عمرانی به مناسبت هفته دولت به بخش الموت شرقی سفر کرده بود، اظهارداشت: برای اجرای این پروژه ها در مجموع اعتباری افزون بر ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اختصاص یافته است.

وی افزود: از مجموع پروژه های پیش بینی شده ۱۰ پروژه در بخش تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برای روستاها، سه پروژه بهسازی و روکش آسفالت، سه پروژه احداث و مرمت کانال انتقال آب کشاورزی، سه پروژه بهسازی معابر روستایی و مابقی در بخش های فرهنگی، آموزشی و بهبود عبور و مرور و خدمات شهری پیش بینی شده است.

فرماندار قزوین در این سفر یک روزه همچنین ضمن افتتاح چند پروژه در بخش دهیاری ها با مردم روستاهای فیشان، هنیز، یارفی، کوشک دشت دیدار و مسایل و مشکلات آنان را بررسی کرد.

دیدار با خانواده شهدا در روستای دهک و گرامیداشت یاد و خاطره آنان از دیگر برنامه های سفر فرماندار قزوین به بخش الموت شرقی بود.

موسوی همچنین ضمن بازدید از بوستان معلم کلایه با اشاره به اختصاص دو میلیاردو ۹۰۰ میلیون ریال برای اجرای پروژه های شهرداری معلم کلایه در سالجاری بر لزوم تسریع در تکمیل این طرح تاکید کرد.

بخشدار الموت شرقی هم در این مراسم از افتتاح ۱۰ پروژه دهیاری ها همزمان با هفته دولت در این بخش خبر داد.

رسول امانی با اشاره به موقعیت گردشگری طبیعی و تاریخی منطقه الموت خاطر نشان کرد: با اجرای طرح های پیش بینی شده در زمینه تسهیل در تردد گردشگران به منطقه الموت و ایجاد زمینه ارائه امکانات خدماتی و رفاهی به آنان ضمن افزایش جذب توریست و رونق اقتصادی طی سالهای آینده در این منطقه فراهم شود.