۹۸ دستگاه ماشین آلات برای دهیاری های لرستان خریداری شد

محمد اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد ۹۸ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین برای تقویت خدمات عمرانی در اختیار دهیاریهای سطح استان لرستان قرار داده شد.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات عمرانی و آبادانی روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته لرستان از اولویتها و اساسی ترین برنامه های مدیریت ارشد استان است، عنوان کرد: در این راستا برای خریداری ۹۸ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین دهیاری های لرستان بیش از شش میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

معاون امور عمرانی استاندار لرستان افزود: در این راستا ۷۰ دستگاه نیسان کمپرسی، ۱۲ دستگاه لودر، شش دستگاه آتش نشانی اتوماتیک، هفت دستگاه مینی لودر، سه دستگاه کمپرسی نیمه سنگین برای دهیاری های لرستان خریداری می شود.

اصلانی یادآور شد: اعتبارات خرید این ماشین آلات از محل اعتبارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خریداری شده است.