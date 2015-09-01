به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «باب اسفنجی شلوار مکعبی» نام انیمیشن پرطرفداری از کمپانی نیکلودوین است که از سال ۱۹۹۹ پخش شده است. پخش این انیمیشن با استقبال بسیار زیادی مواجه و باب اسفنجی یکی از شخصیت‌های مورد علاقه بسیاری از مردم در سراسر جهان شد.



بعد از ساخت و اکران فیلم «باب اسفنجی شلوار مکعبی» در سال ۲۰۰۴ و استقبال و فروش بالایی که داشت، حالا نوبت به تولید نمایشی موزیکال بر اساس این انیمیشن پرطرفدار و معروف جهانی رسیده است. قرار است تئاتر موزیکالی بر اساس «باب اسفنجی شلوار مکعبی» در فصل ۱۷ - ۲۰۱۶ تئاتر برادوی، روی صحنه برود.



طبق برنامه اعلام شده این تئاتر موزیکال اجرای خود را از روز ۷ ماه ژوئن ۲۰۱۶ (خردادماه ۹۵) در سالن تئاتر اورینتال آغاز خواهد کرد.



کارگردانی تئاتر موزیکال «باب اسفنجی شلوار مکعبی» را تینا لاندا بر عهده دارد و موسیقی این اثر نمایشی نیز از میان آثاری از استیون تایلر و جو پری (گروه ارواسمیت)، جان لجند، پرینس و دیوید بویی است.



کمپانی نیکلودوین به عنوان صاحب امتیاز «باب اسفنجی شلوار مکعبی» تهیه‌کنندگی تئاتر موزیکال مورد نظر را عهده‌دار است.