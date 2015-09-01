به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی‌پور در جریان یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به عدم پرداخت مطالبات املاک و پلاک‌های شهروندان در طرح‌های مختلف شهرداری گفت: موارد زیادی مراجعه شده است که متأسفانه شهرداری با تأخیر پول شهروندان را پرداخت می‌کند.

وی تصریح کرد: به طور قطع اگر ملکی در طرحی قرار گرفت و تأمین اعتبار شد، بایستی اعتبارات لازم تأمین و دراختیار صاحب املاک قرار بگیرد.

تقی‌پور خاطرنشان کرد: متأسفانه مسیر پرداخت پول به شهروندان در این خصوص طولانی شده است و متأسفانه پس از گذشته ۵ ماه اعتبارات مناطق در این زمینه تخصیص نیافته است که امیدواریم مسئولان شهرداری دقت‌نظر کامل را داشته باشند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران افزود: طی بررسی‌های صورت گرفته تعداد قابل توجهی از صاحبان املاک به حق و حقوق خود در این زمینه نرسیده‌اند.