حجت‌الاسلام سبحان جامه بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه غالب برنامه‌های هیئت‌های مذهبی تویسرکان به صورت شبانه روزی است، افزود: مراسم سوگواری ایام فاطمیه از امشب به صورت رسمی آغاز می‌شود و این برنامه‌ها تا سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و حتی ۲ شب پس از آن ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در شهرستان تویسرکان حدود ۱۷ هیئت شاخص به همراه تمام مساجد شهری و هیئت‌های کوچک‌تر در این ایام مراسم عزاداری برپا می‌کنند و در تمامی روستاهای شهرستان نیز برنامه‌های عزاداری فاطمی برقرار است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تویسرکان در خصوص سفره‌های اطعام و پذیرایی از عزاداران بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حدود ۱۵ هیئت به طور شاخص در ایام منتهی به شهادت حضرت فاطمه(س) سفره اطعام دارند و در بخش جلسات خانگی هر شب بیش از ۳۰۰ مجلس روضه و جلسات خانگی در سطح شهر برگزار می‌شود و برپایی صبحانه‌های نذری در روز شهادت نیز از سنت‌های بسیار مرسوم در خانه‌های مردم تویسرکان است.

وی در ادامه از فعالیت حدود ۳۰ موکب و ایستگاه صلواتی برای پذیرایی از شهروندان در سطح شهرستان خبر داد و افزود: دسته‌های عزاداری هیئت‌های شاخص نظیر سرکان، فرسفج، و روستاهایی چون لامیان و اشتران در این ایام به سوگواری می‌پردازند.

حجت الاسلام جامه بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تقارن روز شهادت با روز جمعه دسته‌های عزاداری پس از تجمع و حرکت از معابر اصلی شهر به سمت محل برگزاری نماز جمعه، در اجتماع عظیم نمازگزاران حضور یافته و جلسه اقامه‌ی عزای حضرت زهرا (س) همزمان با آیین عبادی-سیاسی نماز جمعه برگزار خواهد شد.