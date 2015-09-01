به گزارش خبرنگار مهر، سید طاهر طاهری بعدازظهر سه شنبه در بازدید از کارخانه قند یاسوج گفت: رفع مشکلات این کارخانه در اولویت وزارت صنایع قرار گرفته و در ستاد رفع موانع تولید در دولت مطرح می شود.

وی بر ورود بخش خصوصی و واگذاری سهام این کارخانه تاکید کرد و افزود: دولت و وزارت صنایع از هیچ تلاشی در رفع مشکلات و موانع موجود در این واحد تولیدی فروگذاری نمی کند.

قائم مقام معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی این واحد نبود تولید چغندر در استان است.

وی افزود: این کارخانه مجبور است چغندرقند مورد نیاز خود را از استان های همجوار تهیه کند که موجب افزایش هزینه ها شده است.

طاهری تاکید کرد: باید زمینه تولید چغندر در خود استان مهیا شود که این هم موجب رونق کشاورزی و هم اشتغال خواهد شد.

وی حل مشکلات فراروی واحدهای صنعتی نیمه فعال را از برنامه های مهم دولت دانست و گفت: خروج از رکود جزء سیاست های در دست اجرای دولت یازدهم است.

طاهری بیان کرد: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، برخی سوء مدیریت ها و هزینه های هنگفت تولیدات به دلیل نداشتن تجهیزات از جمله مشکلات واحدهای صنعتی در کشور است.