جلسه هیأت امنای مکتب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، هیأت امنای مکتب ديروز سه شنبه ۱۰ شهریور با حضور سیدرضا صالحی امیری، علیرضا مختارپور، مهدی خاموشی، محمدمجتبی حسینی، لیلا نعمتی انارکی، محمدرضا مجیدی، سعید رضایی شریف‌آبادی، علی‌اصغر پورعزت‌ و محمدکاظم بجنوردی، در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تشکیل شد.

آغاز این نشست به بحث و تبادل نظر پیرامون تدوین پیش‌نویس برنامه ششم توسعه کشور در حوزه کتابداری و کتابخوانی مجمع کتابخانه های بزرگ کشور اختصاص داشت. اعضای حاضر در نشست با اشاره به بندهای یازده‌گانه این پیش‌نویس، بر لزوم توجه به مسائلی همچون هوشمندسازی و شبکه سازی کتابخانه‌ها، ارزان سازی تولید کتاب، استفاده از فناوری‌های نوین به منظور دیجیتال سازی کتابخانه‌ها، توجه به توسعه کتابخانه‌های روستایی، استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای تبلیغ کتاب و... تأکید کردند. بر این اساس، تصويب نهایی پیش‌نویس برنامه ششم توسعه کشور (حوزه کتابداری و کتابخوانی مکتب) بر اساس نظرات هیأت امنای این مجمع، به هفته آینده موکول شد.

در ادامه نقطه نظرات یکایک اعضاء پیرامون انتخاب نشان مجمع، ساختار تشکیلاتی و همچنین آیین‌نامه داخلی هیأت امناء مجمع کتابخانه‌های بزرگ کشور مطرح و به تصویب رسید.

سپس دبیرکل مجمع کتابخانه‌های عمومی کشور از پايان روند اصلاح اساسنامه مجمع خبر داد و گفت: طبق اساسنامه مصوب، هیئت امنای این مجمع دارای ۱۵ عضو است؛ از این تعداد، ۱۲ نفر عضو حقوقی و ۳ نفر عضو حقیقی هستند.

در این جلسه همچنین، به منظور استفاده از ظرفیت بخش تخصصی و پژوهشی مجمع، راه‌اندازی نشست‌های تخصصی در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، مقرر شد ظرف روزهای آتی نظرات اعضاء پیرامون موضوعات پیشنهادی آنان برای نخستین نشست، به دبیرخانه مجمع ارسال و بررسی شود.

مجمع کتابخانه‌های بزرگ کشور (مکتب)، نهادی صنفی با رسالت پیگیری مسائل، مشکلات و چالش‌های حوزه کتابخانه‌ها و کتابداری است. اعضاء هیأت امنای این مجمع عبارتند از: سيدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی، محمدکاظم بجنوردی رئیس کتابخانه مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، علی عماد معاون پژوهشی حوزه های علمیه قم،محمدرضا مجیدی رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، علی اصغر پورعزت رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، محمد هادی زاهدی رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مجتبی حسینی، رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک، لیلا نعمتی انارکی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی، جعفر مهراد چهره ماندگار علمی کشور و پیشکسوت رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری)، محمد رجبی دوانی، حجت الاسلام والمسلمین مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و سعید رضایی شریف آبادی رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی.