سیدرضا صالحی امیری رئیس هیئت امنای مجمع کتابخانه‌های بزرگ کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر این نکته که این مجمع به عنوان یک نهاد صنفی فعالیت خواهد کرد، گفت: مجمع کتابخانه‌های بزرگ کشور که ما به اختصار آن را «مکتب» نامگذاری کرده‌ایم، چند هدف عمده را دنبال می‌کند که اولین آنها تشکیل یک نهاد صنفی در حوزه کتابخانه‌های کشور است تا هم در دولت هم در مجلس و هم در دیگر سطوح کلان کشور، بتواند از منافع کتابخانه‌ها و کتابداران سراسر کشور دفاع کند.

وی افزود: این کتابخانه‌ها شامل همه کتابخانه‌های کشور اعم از کتابخانه‌های عمومی، دولتی، کتابخانه‌های بخش خصوصی، کتابخانه‌های وقفی، کتابخانه‌های حوزه آموزش و پرورش و سایر انواع کتابخانه‌هاست که آمار کلی آنها بالغ بر سه هزار باب است.

رئیس هیئت امنای مجمع کتابخانه‌های بزرگ کشور همچنین گفت: ما در کشور حدود ۷۰ کتابخانه بزرگ داریم که بالغ بر ۱۰۰ هزار جلد کتاب در هر کدام از آنها نگهداری می‌شود و به اعضای خود سرویس می‌دهند که مجموعه آنها تا به امروز فاقد یک نهاد صنفی برای پیگیری مسائل و مشکلاتشان بودند. هیئت موسس این مجمع، این کار صنفی را در سال ۱۳۹۳ با کتابخانه‌های بزرگ شامل کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس، کتابخانه مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانه مرکزی علوم پزشکی کلید زدیم.

به گفته صالحی امیری، هیئت موسس مجمع کتابخانه‌های بزرگ کشور در سال ۱۳۹۴ به این جمع‌بندی رسید که مجموعه کتابخانه‌های کشور را درگیر این مسئله کند و لذا با دعوت از مسئولان این ۷۰ کتابخانه بزرگ، مجمعی تشکیل شد و چندی بعد در جلسه‌ای که شامگاه روز دوشنبه هفته جاری برگزار شد، از میان آنها یک هیئت امنا برای این مجمع، متشکل از روسای ۹ کتابخانه بزرگ شامل کتابخانه ملی، کتابخانه مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد حوزه علمیه قم، نهاد کتابخانه‌های عمومی، کتابخانه مجلس، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و نیز رئیس انجمن کتابداری ایران، به عنوان شخصیت‌های حقوقی عضو این هیئت، شکل گرفت.

وی ادامه داد: همچنین سه شخصییت فرهنگی شامل حجت الاسلام و الملسمین دکتر سیدمهدی خاموشی، محمد رجبی‌دوانی و دکتر جعفر مهراد به عنوان سه عضو حقیقی هیئت امنای مجمع کتابخانه‌های بزرگ کشور انتخاب شدند. در این جلسه همچنین ساختار هیئت امنا شکل گرفت و بنده (رئیس کتابخانه ملی) به عنوان رئیس هیئت امنا و آقای مختارپور (دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی) به عنوان دبیرکل مجمع انتخاب شدیم.

رئیس هیئت امنای مجمع کتابخانه‌های بزرگ کشور گفت: همچنین مقرر شد دبیرخانه مجمع فعالیت خود را از هفته جاری به طور رسمی آغاز کند و مراحل ثبت مجمع کتابخانه‌های بزرگ کشور را در وزارت کشور در دستور کار قرار دهد. به علاوه، ما چندین برنامه دیگر را تعریف کرده‌ایم که از جمله آنها می‌توان به تبادل اطلاعات میان کتابخانه‌های عضو، آموزش مشترک، یکسان سازی ساختار کتابخانه‌ها و پیگیری مطالبات کتابخانه‌ها در دولت و مجلس اشاره کرد که به تدریج عملیاتی خواهند شد.

صالحی امیری با اشاره به فعالیت نهادها و سازمان‌های صنفی مختلف در رسته‌های مختلف در کشور از جمله سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی و کانون وکلا، افزود: کتابخانه‌ها در کشور ما تا پیش از این، زبان مشترکی برای دفاع از حقوق خود نداشتند و از این منظر، نهاد صنفی تازه تشکیل شده می‌تواند زبان گویای کتابخانه‌ها و کتابداران در سراسر کشور باشد.