واکنش کواچ به اتفاقات اخیر تیم ملی والیبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلوبودان کواچ در حاشیه آخرین تمرین تیم ملی والیبال که امروز چهارشنبه در سالن فدراسیون برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: برای پاسخگویی آمده‌ام، فردا فدراسیون نتیجه از من می‌خواهد. حرفی که من می‌زنم باید اجرا شود. برداشت خبرنگاران از صحبت‌های من در خارج از کشور با حرفی که من زدم، متفاوت است.

وی با بیان اینکه اولین چیزی که تاکید کردم، عذرخواهی بود از اینکه والیبال ایران خوب بازی نکرد، گفت: در مصاحبه‌ای هم که داشتم یادآوری کردم که بازیکنانم در بازی‌های دوستانه جام واگنر از نظر ذهنی آمادگی ۱۰۰ درصدی نداشتند. از زمانی که آمدم با این ذهنیت بازیکنان می‌جنگم که بازیکنان نباید تصمیم بگیرند چه مسابقه‌ای مهم هست و کدام مسابقه مهم نیست.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: در برخی سایت‌ها به نقل از منابع روسی و از قول من منتشر کردند که فدراسیون والیبال برنامه‌های من را تغییر داده است، در صورتی که من اینگونه نگفتم. چیزی که بارها گفتم این بوده که فدراسیون خوب کار کرده و ما تمام تمرکزمان برای جام جهانی بوده است و وقتی قرار شد تیم ب در قهرمانی آسیا شرکت کند، باید ما هم در برنامه‌های خود تغییر می‌دادیم.

وی تصریح کرد: خبرنگار روس که حتی اطلاع نداشت تیم ملی الف ایران در قهرمانی آسیا شرکت نکرده است، در سوال خود پرسید شما قهرمانی آسیا را از دست دادید و در جام واگنر سه شکست نیز داشته‌اید، دلیلش چیست. من برایش توضیح دادم که تغییر برنامه داشتیم.

کواچ گفت: تیم ایران برنامه آماده‌سازی خیلی سختی داشت و در جام واگنر نتوانستیم والیبال خوبی به نمایش بگذاریم اما در روسیه به اهداف خودمان رسیدیم و والیبال خوبی به نمایش گذاشتیم.

وی درباره مهمترین حریفان ایران در جام جهانی گفت: اصلی‌ترین حریفان تیم ایران تیم‌های آمریکا، روسیه و لهستان و ایتالیا که تغییر مربی داده است نیز یک تیم جدید است و اطلاعات زیادی درباره آن نداریم. از طرف دیگر در مقابل همه تیم‌ها قبلا بازی کردیم و شکست دادیم و تجربه مسابقه با آنان را داریم.

بوبان با اشاره به اینکه وقتی برای بازی‌های دوستانه از ایران خارج شدیم، ۱۰۰ درصد آمادگی مسابقات را نداشتیم، گفت: بازیکنان با صحبت‌های زیاد از نظر ذهنی نیز آمادگی را پیدا کردند. در جام جهانی حریفانی مقابل ایران خواهند بود که از نظر اسمی شاید مثل آمریکا، لهستان و .. نباشند، اما بازیکنان باید این موضوع را درک کنند که به آن حریفان نیز به دیده احترام نگاه کنند.

وی تاکید کرد: در جام واگنر و اردوی روسیه مسابقات سختی داشتیم و برنامه ریزی هم به گونه‌ای بود که مانند بازی جام جهانی باشد تا تیم در شرایط آن مسابقات به آمادگی دست یابد، یعنی سه مسابقه دادیم و مسافرت کردیم و سه بازی دیگر انجام دادیم مثل جام جهانی که اینگونه باید مسابقه دهیم.

کواچ در پاسخ به این سوال که از بازیکنان تیم ملی ب کسی را انتخاب نکردید؟ گفت: به نظرم ۱۴ بازیکن فعلی بهترین‌ها و برای جام جهانی مناسب هستند و نیازی به بازیکن دیگر نداریم.

وی درباره اینکه گفته می‌شود که بین کواچ و بازیکنان تیم اختلاف نظر وجود دارد و بازیکنان حرف سرمربی را نمی‌خوانند، گفت: من با بازیکنانم مشکلی ندارم بعد از جام واگنر خیلی جدی صحبت کردم با یک نفر نه، با همه صحبت کردم و عکس‌العمل در بازی‌های بعدی با روسیه دیده شد و عکس‌العمل بازیکنان نیز خیلی خوب بود. اگر کسی قرار باشد حرف من را گوش نکند در تیم ملی جای ندارد و اگر فدراسیون اینگونه بخواهد، جای من در تیم نخواهد بود. بنابر این این صحبت‌ها صحت ندارد. من با ۱۴ بازیکن صحبت کردم و از عملکرد آنان در واگنر انتقاد کردم.