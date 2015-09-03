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۱۲ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۰۵

تاثیر آلاینده های جوی بر اُفت تحصیلی دانش آموزان

تاثیر آلاینده های جوی بر اُفت تحصیلی دانش آموزان

مطالعات جدید پژوهشگران نشان می دهد دانش آموزانی که مدارس آنها در مناطق شلوغ و دارای هوای آلوده و سطح بالای آلاینده های جوی است، از نظر عملکرد درسی و ذهنی، ضعیف تر از سایر دانش آموزان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این تحقیقات به طور مستقیم به نقش و تاثیر قرار گرفتن کودکان در معرض آلاینده های سمی موجود در هوا و میزان موفقیت آنها در کسب نمرات درسی پرداخته شده است.

در همین زمینه دکتر «سارا گریسنکی»، متخصص جامعه شناسی، انسان شناس و استادیار دانشگاه تگزاس، می گوید: «ما می توانیم نقش و تاثیر آلاینده های جوی بر قدرت یادگیری و سطح آموزش دانش آموزان را از دو جنبه بررسی کنیم. بر اساس نظریه اول بالا بودن سطح آلاینده های جوی در محیط مدرسه و زندگی کودکان منجر به کاهش سطح سلامت آنها شده و این موضوع سبب افزایش ابتلا به بیماری های مختلف در این کودکان شده و در نتیجه آنها بیشتر بیمار می شوند و در مدرسه غیبت می کنند. این موضوع همچنین موجب خستگی بیشتر آنها و سستی در انجام تکالیف درسی خواهد شد. نظریه دیگری که در این تحقیقات مورد توجه قرار گرفت، افزایش احتمال بروز تاثیرات نامطلوب و مضر آلودگی های هوا بر سیستم مغز و اعصاب دانش آموزان بوده که منجر به بروز اختلال در رشد مغزی این گروه از دانش آموزان می شود.»

در این مطالعات، پژوهشگران به بررسی و مطالعه اطلاعات آماری فعالیت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی 1,895 دانش آموز در مقاطع چهارم و پنجم پرداختند. در ادامه، اطلاعات فوق با اطلاعات موجود در آژانس ملی حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا مقایسه شد. در این بررسی تطبیقی، میزان آلاینده های جوی و سموم موجود در هوای مناطق محل زندگی و تحصیل هر یک از گروه های دانش آموزی مورد توجه قرار گرفت.

در نهایت و با بررسی تطبیقی اطلاعات و آمار فوق، پژوهشگران دریافتند که میزان افت تحصیلی و کاهش نمرات کسب شده در بین دانش آموزانی که محل زندگی و مدرسه آنها در معرض آلاینده های جوی بالا و به ویژه سموم ناشی از احتراق موتورهای گازوئیلی و بنزینی قرار دارد، به مراتب بیشتر از سایر دانش آموزان است.  

 

کد مطلب 2902646

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