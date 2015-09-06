خبرگزاری مهر - گروه هنر: در بخش اول و دوم میزگرد بررسی رپرتوار تئاتر استانها درباره دلایل برگزاری رپرتوآر «ماه تئاتر استانها»، مشکلات و کمبودهایی که تئاتر شهرستانها با آن روبرو است، صحبت شد.
در بخش سوم میزگرد نیز بررسی وضعیت تئاتر استانها و همچنین رپرتوآر «ماه تئاتر استانها» که توسط مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری برگزار شد، بررسی نقاط قوت و ضعف تئاتر در استانهای مختلف و چگونگی بهبود روند حمایت از تولید و اجرای آثار نمایشی توسط گروههای تئاتری مقیم شهرهای مختلف کشور، بحث و گفتگو شد که در ذیل مشروح این بخش از میزگرد آمده است:
* زمانی آقای سعید کشنفلاح به عنوان رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه اعلام کرد که هدف حوزه هنری استعدادیابی در شهرستانها است. وقتی به فعالیتهای این مرکز طی سالهای گذشته نگاه میکنیم در اکثر موارد پرداختن به تئاتر شهرستانها تنها در قالب یک شعار باقیمانده است. آقای احسان جانمی سالها است که در حوزه هنری اجرای عمومی دارد ولی هنوز به ثبات نرسیده است. دوستان استان سیستان و بلوچستان میگویند که با کارشناسان تئاتری در ارتباط نیستند. این موضوعات ناشی از نبود آسیبشناسی و بررسی کارشناسانه برای نیازسنجی مناسب در خصوص تئاتر هر کدام از استانها است , اینکه در هر کدام از استانها، تئاتر استان دارای چه نقاط قوت و ضعفی است. جشنواره ماه حوزه هنری هم در فضای جشنوارهزده ما تأثیری نخواهد داشت اما حوزه هنری میتواند گروههای تئاتر مقیم شهرستانها را تثبیت و مستقر کنند.
احسان جانمی: حوزه هنری اصفهان پلاتوی «موزهـ خط» را در اختیار ۳ گروه تئاتری قرار داده است. سالن سوله آمادگاه را هم داریم که باز هم حوزه هنری در اختیار تئاتریها گذاشته است. از آنجایی که رئیس حوزه هنری اصفهان عضو هیأت مدیره سینماداران کشور هم هست، ۲ سالن سینما را در اختیار گروههای تئاتری اصفهان قرار داده است.
* در حال حاضر در همان موزه ـ خط که اشاره کردید، گروههای مستقر هر کدام چند اجرا در طول سال دارند؟
جانمی: ۱۷۰ شب اجرا در طول سال در پلاتوی موزه ـ خط در نظر گرفته شده که هر کدام از ۳ گروه مستقر شده، ۱۵ شب اجرا دارند. البته گروههای دیگری نیز در این مکان آثارشان را اجرا میکنند اما ۳ گروه مستقر در پلاتوی موزه ـ خط میتوانند در سال ۲ تولید نمایشی داشته باشند که یک تولید و اجرا در نیمه اول سال و یک تولید و اجرا در نیمه دوم سال، برای این ۳ گروه در نظر گرفته شده است.
* این به معنی استقرار گروههای تئاتری نیست. زمانی ۳ گروه مستقر هستند که پلاتو تنها در اختیار این گروهها باشد و آنها برای پلاتوی مدنظر در طول یک سال برنامهریزی اجرایی داشته باشند.
رحمت امینی: مگر ما در تهران چنین وضعیتی را داریم؟
* نکته همین است. وقتی حوزه هنری تمام تمرکز خود را روی تئاتر شهرستانها گذاشته، باید با توجه به فضاها و مکانهای مختلفی که حوزه هنری در شهرهای مختلف در اختیار دارد چنین امکانی را برای گروههای تئاتر مقیم شهرستانها فراهم میکرد.
توحید معصومی: باید ما نسبت ظرف و مظروف را بسنجیم و بعد انتظار داشته باشیم. نزد آقای حبیبی بودم که مسئول تمام مراکز استانی حوزه هنری است و او معتقد بود که باید آمار امکانات هر کدام از استانها را مشخص کنیم و نسبت به امکانات هر استان از هنرمندان آن استان توقع داشته باشیم.
* شما باید امکانات را برای گروهها فراهم کنید نه اینکه بر اساس امکاناتی که دارند از آنها توقع داشته باشید.
معصومی: به شرط اینکه ما امکانات داشته باشیم حوزه هنری بودجه محدودی دارد و در استانها هم املاکی ندارد و در برخی استانها مراکز حوزه هنری حتی ساختمانی برای استقرار خود ندارند. استانها به لحاظ سختافزاری و اعتباری خودکفا نیستند که برای واحد هنرهای نمایشی نیز پلاتویی در نظر بگیرند و من هم در ستاد گروهها را در آن پلاتوها مستقر کنم و اعتبار به آنها اختصاص بدهم و برایشان برنامهریزی کنم.
* چگونه میتوان به عنوان مثال از هنرمندان تئاتر سیستان و بلوچستان انتظار داشت که امکانات را فراهم کنند تا شما برایشان برنامهریزی کنید؟ شما باید در حد توان امکانات را برایشان فراهم کنید.
معصومی: این اتفاقات در حد توان میافتد.
عباسعلی کیخایی: در استان سیستان و بلوچستان از وقتی دکتر رحمت امینی آمد یک نظرسنجی انجام شد که کدام استانها در زمینه تئاتر فعالتر هستند. ما با تیم جوانی کار تئاتر را شروع کردیم و هر وقت تقاضای کارشناس کردیم، کارشناس اعزام شد. از وقتی دیدند که ما تلاش میکنیم، به ما کمک کردند و پلاتویی را احداث کردیم که در استان نمونه است. در ۳ سال گذشته توجه خوبی از سوی حوزه هنری تهران به ما شده است. اولین جشنواره را هم که برگزار کردیم در اختیار گروههای تئاتری استان قرار دادیم.
معصومی: با توجه به اینکه بودجه حوزه هنری محدود است.
* چقدر است؟
کیخایی: بودجه سالانه استان ما ۴ میلیون تومان است.
معصومی: برای استان اصفهان ۶۰ میلیون و استان اردبیل ۱۰ میلیون است و در هر استان بر مبنای بودجهای که میگیرند، بودجه تئاتر متغیر است. بودجه ما هم برای آموزش و اعزام کارشناس محدود است. دکتر رحمت امینی ۲ سال پیش در سمینار مدیران استانی اعلام کرد که هر مدیری که در استان فعال باشد و از ما امکانات بخواهد، ما امکانات را در اختیارشان قرار میدهیم.
رحمت امینی: الگویی که من برای استانها به آن رسیدم الگوی خانواده و رقابت مثبت است. ما به صورت تمثیلی پدر تئاتر استانها هستم و هر کدام از استانها فرزندان ما هستند. ما تقریبا با کمترین رد تقاضایی، به خواستههای شان عمل میکنیم. اینگونه نیست که استانها را به حال خود رها کنیم. بلکه حمایت میکنیم و در برخی موارد در فعالیتهای استانها مشارکت هم داریم.
* به این نکته اشاره کنید که بر اساس نیازسنجی انجام شده در مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، نقاط ضعف و قوت احصا شده است. این نقاط ضعف و قوت استانها در زمینه تئاتر چیست؟
امینی: در اوایل حضورم در مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری به استان سیستان و بلوچستان سفر کردم و کار آقای کیخایی را که با بازیگران جوان بود، دیدم. در واقع من را بردند تا کار را ببینم و برای حضور در جشنواره تأیید کنم ولی من ترحم نکردم و بیرحمانه برخورد کردم. آن موقع آقای کیخایی ناراحت شد چون گفتم این کار به جشنواره راه پیدا نکند اما اعلام کردم که گروهشان در جشنواره حضور پیدا کند و کارهای دیگر را ببیند. بعد از گذشت زمان آقای کیخایی متوجه شد که برای دیده شدن باید کار با کیفیت تولید کند و از این رو از ما تقاضای اعزام کارشناس کرد. ما حسن وارسته را به عنوان کارشناس اعزام کردیم و با گروه کار کرد و بعد از آن کار گروه آقای کیخایی آمد و درخشید.
ما در حوزه هنری نمیتوانیم نگاه بودجهای داشته باشیم. حوزه هنری به ما یاد داده که چه در استان و چه در تهران، برای بودجه باید بجنگیم و طرح و برنامه ارائه دهیم. خراسان رضوی به عنوان یکی از مهدهای خوب تئاتر حوزه هنری است و هر سال هم خوب کار میکند.
* لطفا توضیح دهید که نقاط ضعف و قوت استان خراسان رضوی در زمینه تئاتر، طبق نیازسنجی صورت گرفته از سوی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری چگونه است.
امینی: نقطه قوت این استان داشتن هنرمندان قابل قبول، شناخته شده و باتجربه است و همچنین نمایشنامهنویسان خوبی که کارگاههای آموزشی مناسبی را هم برای آموزش جوانان علاقهمند برگزار میکنند.
* خروجی نمایشنامهنویسی خراسان رضوی طی ۲ سال گذشته چه وضعیتی داشته است؟
امینی: به لحاظ چاپ نمایشنامه یا اجرای آثار؟
* چه تعداد نمایشنامهنویس در استان خراسان رضوی فعال هستند و حمایت از آنها چگونه است؟
امینی: اگر تخصصی بخواهیم نگاه کنیم، در استان خراسان رضوی نقطه قوت در کارگردانی است. مثلا آقای کیوان صباغ از چهرههایی است که در حوزه هنری شروع و رشد کرد و بعدها داور جشنواره نیز شد.
معصومی: البته آقای صباغ نمایشنامهنویس خوب تئاتر است ولی کمتر مینویسد.
* سالهای سال این نیازسنجی و آسیبشناسی به صورت کارشناسانه انجام نشده و حالا که شما این دغدغه را دارید، باید این روند به درستی پرنامهریزی شود.
معصومی: فکر میکنم نظر شما این است که سیستمی مستمر برای ظهور استعدادها وجود داشته باشد.
جانمی: مرکز هنرهای نمایشی ارشاد بخشنامه داد که اینگونه باید کار کنید ولی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری چنین کاری نکرد. دکتر امینی از همان روز اول گفت که به ما نمیگوید چگونه کار کنیم بلکه از ما خواست تا طرحهای خود را ارائه دهیم.
* رپرتوآر یک ماهه حوزه هنری اتفاق خوبی است ولی به این شکل که برگزیدههای جشنواره تئاتر ماه هر کدام چند روز در تهران اجرای عمومی داشته باشند به تنهایی حرکت تأثیرگذاری نخواهد بود و امتیاز نیست.
امینی: فکر میکنم شما مطلق نگاه میکنید. ما ۳۲ استان داریم و حالا استانهایی که گروهی در این رپرتوآر ندارند در سمینارهای فصلی مدیران، متوجه میشوند که از استانهای دیگر در این فعالیت عقب افتادهاند. در استانها حضور گروههای تئاتری در این رپرتوآر یک امتیاز است و اینگونه نیست که شما میگویید که امتیاز نیست.
* منظور این است که رپرتوآر برگرفته از اجراهای جشنواره امتیاز نیست بلکه اگر از گروهها حمایت شود تا در استانهای خود اجرای عمومی داشته باشند و از برآیند اجراهای عمومی موفق رپرتوآر تهران شکل گیرد، مساله مهمی است.
امینی: من با بخشی از نقد شما کاملا موافقم و باید روی این موضوع کار شود. مهندسی فرهنگ در کشور ما بخشی به دلیل نبود توانایی لازم و بخشی به دلیل نبود ثبات در عرصه مدیریت، حاصل نمیشود. ما زمانی نمودار رشد در استانها را بررسی میکردیم. شعار ما برای تئاتر استانها، تولیدمحوری بوده یعنی اینکه استانها تنها صرف شرکت در جشنواره اثر تولید نمیکنند بلکه برای اجرای عمومی تولید میکنند. این خود یک برنامه است.
این بحث و گفتگو و نکاتی که در این نشست در خصوص نیازسنجی و آسیبشناسی و بررسی نقاط ضعف و قوت هر کدام از استانها در زمینه تئاتر، مطرح شد نکته قابل توجهی است و ما باید این کار را انجام دهیم و من از آقای معصومی میخواهم که این بررسی را انجام دهد. این اتفاق خوبی است که در نشست خبرگزاری مهر رخ داد.
* اگر این اتفاق بیفتد حرکت قابل توجهی در زمینه تئاتر استانها انجام میشود.
امینی: من از زمانی که به مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری آمدم، هر ساله کتابی را با عنوان «اردیبهشتنامه» به شورای سیاستگذاری حوزه هنری ارائه میدهم که شامل کارهایی است که میخواستم انجام دهم و به سرانجام رسیدند و کارهایی که نتوانستم انجام دهم. این نکات را با ذکر دلایل شدن و یا نشدن امور ارائه میدهم که مدیران بالادستی میتوانند آسیبشناسی لازم را با استفاده از این اطلاعات، انجام دهند.
جانمی: من با یک بخش دیگر صحبت شما که اشاره کردید جشنواره تئاتر ماه در شرایط جشنواره زده ما تأثیرگذار نیست، موافقم. من با جشنواره تئاتر ماه و رپرتوآر ماه استانها مشکل دارم. من موافق برگزاری جشنواره تئاتر منطقهای به این شکل نیستم زیرا هیاهویی برای آمار است. کار من برای جشنواره منطقهای پذیرفته شده و باید به خوزستان سفر کنم و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمک هزینه به من میدهند و نهایتا کار بتواند چند جایزه هم کسب کند اما در این روند غیر از اینکه من و گروهم متضرر شویم، فایدهای ندارد. بهتر است کارهای قطعی را مستقیم به جشنواره وارد کنند زیرا این سفرها برای گروهها فرسایشی است. بهتر است گروههایی که مشروط هستند را در قالب یک جشنواره مورد ارزیابی قرار دهند.
سال گذشته بخش استعدادهای جشنواره و بخش تئاتر مساجد در جشنواره تئاتر ماه بود که به نظر من در شأنیت جشنواره نبود زیرا این کارها در کنار کارهای حرفهایتر نمیتوانند با هم تعاملی داشته باشند.
* احیای تئاتر کانونهای مساجد اتفاق خوبی بود زیرا در مقطعی از زمان این کانونها بسیار تأثیرگذار بودند اما احیای آنها در قالب بخشی در جشنواره تئاتر ماه صورت نمیگیرد.
جانمی: ما یاد گرفتهایم که در اصفهان برای دریافت بودجه فعالیتهای خود بجنگیم و توقع خود را از مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد قطع کردهایم زیرا به این نتیجه رسیدهایم که هیچ کمکی به ما نمیکنند. ما در تئاتر شهرستانها باید یاد بگیریم که امیدمان را از تئاتر تهران قطع کنیم. کار درستی که حوزه هنری انجام میدهد این است که هیچ بخشنامهای برای ما صادر نمیکند.
امینی: من یکی از مدیران مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد در بخشهای مختلف بودم و همچنین در حوزه هنری هم در بخشهای مختلف و در نهایت در مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری فعالیت کرده و میکنم. ما به ظاهر با مرکز هنرهای نمایشی ارشاد یک پیکره واحد در تئاتر هستیم زیرا هنوز به اتحاد عمیق نرسیدهایم. هنوز با دوستان مرکز هنرهای نمایشی در ارشاد چالش اینکه این نمایش تولید حوزه هنری است و آن نمایش تولید وزارت ارشاد را در استانها داریم. باید این چالش برطرف شود و ما و مرکز هنرهای نمایشی ارشاد در حمایت از تئاتر شهرستانها متحد باشیم.
ما نباید نگاه خصمانه داشته باشیم زیرا تئاتر ما در حال حاضر نیاز به نگاههای همکارانه دارد. باید دست به دست یکدیگر بدهیم و فارغ از شعار، از تئاتر شهرستانها حمایت کنیم. اگر مدیران بالادستی، وزرا و نمایندگان مجلس اتحاد میان ما را ببینند، از ما حمایت میکنند در غیر اینصورت مانند خانواده تئاتر تضعیف میشویم. اگر آقای مهدی شفیعی در ادارهکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد مدیریت میکند، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری باید از او حمایت کند و بالعکس. امیدوارم آقای شفیعی سند توسعه تئاتر را هم احیا کنند چون این سند میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند.
ما باید از تئاتر تهران نیز به عنوان تئاتر استان تهران در کنار تئاتر سایر استانها نام ببریم و اگر بودجه تئاتر استان تهران بیشتر است به خاطر وسعت و بیشتر بودن تعداد هنرمنداناش باشد نه به خاطر نام تهران. باید حسن نیتهای خود را بیشتر کنیم و مطالباتمان را از کسانی که از تئاتر هراس دارند، داشته باشیم. ما در کشور با تئاترهراسی مواجه هستیم و وزیر ارشاد از تئاتر هراس دارد، وزیر علوم از تئاتر هراس دارد. باید با همکاری و حمایت یکدیگر این تئاتر هراسی را برطرف کنیم.
باید به این نکته هم اشاره کنم که برای احیای کانون تئاتر مساجد برنامهریزی جدید و منسجمی را انجام دادهایم که به زودی اعلام میکنیم.
گفتگو از فریبرز دارایی و آروین موذنزاده
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