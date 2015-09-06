کامبیز درم بخش در واکنش به اقدامات غیر انسانی و غیر فرهنگی داعش از کشتار مردم تا نابودی بناهای تاریخی و هنری به خبرنگار مهر گفت: جمعی از هنرمندان با تشکیل کمپینی به اقدامات غیر انسانی گروه داعش اعتراض کردند من هم به این کمپین پیوستم و امیدوارم هنرمندان بتوانند با این اقدام در آگاهی ملت ها نقشی تاثیرگذار داشته باشند. خیلی تاسف بار است که آثار فرهنگی و میراث باستانی ملل مختلف به راحتی توسط یک عده از بین برود و هیچ اقدامی هم علیه این گروه شکل نگیرد.

این هنرمند افزود: دارایی ما میراثی است که از گذشتگان به جا مانده است. بناهای تاریخی و آثار فرهنگی افتخار بشر محسوب می شود وقتی یک اثر فرهنگی در هر جای دنیا به این شکل از بین رود همه انسان های روی زمین ناراحت می شوند چراکه بحث هنر و فرهنگ و تمدن درمیان است. اگر روزی تخت جمشید هم تخریب شود قطعا ایرانیان احساسی ناخوشایند خواهند داشت اما یقین دارم نه فقط ما که دنیا هم از شنیدن خبر تکان می خورد.

درم بخش با ابراز تاسف از رفتاری که داعش دارد و فاجعه انسانی و فرهنگی را رقم زده است، بیان کرد: آثار باستانی افتخار ملت های جهان است که در طول قرن ها با زحمت پاسداری شده‌اند. وقتی یک شی کوچکی کشف می شود همه رسانه ها واکنش نشان می دهند و مردم دنیا درباره آن حرف می زنند حال تصور کنید یک بنای عظیم تاریخی که از همه جای جهان بازدیدکننده دارد و سال‌ها با برنامه ریزی و مشقت برپا مانده یکباره با خاک یکسان شود. این بناها نشانی از تمدن است و مردم با برپا نگهداشتن شان احساس قدرت می کنند.

وی با انتقاد از دولت‌هایی که در قبال داعش سکوت کرده اند، گفت: خیلی عجیب است که دولت های قدرتمند در این رابطه واکنشی نشان نمی دهند. چطور می شود در مقابل گروهی مثل داعش، دولت ها احساس عجز و ناتوانی کنند. آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد جان انسان هاست و بعد میراث به جا مانده اما هر دوی اینها تاثیری در رویکرد دولت های بزرگ نگذاشته و متاسفانه این اقدامات غیر انسانی و غیر فرهنگی هر روز در حال رخ دادن است.

درم بخش بیان کرد: این کمپین ها در جلوگیری از تخریب آثار فرهنگی توسط داعش تاثیری ندارد و تنها می تواند در آگاهی دادن به مردم و هشدار به دولت ها مثمرثمر باشد ولی یادمان باشد ابزار هنرمند هنرش است که برای بیداری مردم از آن استفاده می‌کند و واکنش اصلی علیه اقدامات داعش را باید از دولت ها شاهد باشیم.

این هنرمند درباره فعالیت های اخیر خود گقت: اولین تجربه عکاسی من ۲۷ شهریور در گالری راه ابریشم واقع در بلوارکشاورز به مدت دو هفته در معرض نمایش علاقمندان قرار خواهد گرفت. عکس و کاریکاتور سوژه های اصلی این نمایشگاه هستند و نگاهی طنز در همه آثار به چشم می خورد.