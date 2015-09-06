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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۳۸

در شهرستان بویراحمد؛

سومين کارخانه تولید شن وماسه کوهی در«دلی بجک» به بهره برداری رسید

سومين کارخانه تولید شن وماسه کوهی در«دلی بجک» به بهره برداری رسید

یاسوج - مديرعامل شركت شهركهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد از بهره برداری از سومين کارخانه تولید شن وماسه کوهی در ناحيه صنعتی «دلی بجک» بویراحمد خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بنام صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح این پروژه به خبرنگاران گفت: ظرفیت تولید سالانه این کارخانه ۴۰۰ تن انواع شن و ماسه کوهی است.

وی بیان کرد: برای ساخت این کارخانه اعتباری افزون بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

بنام اظهار داشت: با بهره برداری از این کارخانه برای ۱۷ نفر به طور مستقیم شغل ایجاد شده است.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي کهگیلویه و بویراحمد تامین زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری در شهركها و نواحي صنعتي را از نیازهای اصلی برای توسعه دانست و بر ایجاد این زیرساختها تاکید کرد.

وی بیان کرد: لازم است دولت در حوزه سرمایه گذاری صنعتی و معدنی توجه ویژه ای به کهگیلویه و بویراحمد داشته باشد.

بنام از ایجاد زیرساختهای لازم در شهرک صنعتی دلی بجک خبر داد و گفت: ناحیه صنعتی دلی بجک بویراحمد۲۳ هکتار مساحت دارد.

وی افزود: از این میزان تاكنون ۱۰ هكتار به متقاضيان سرمايه گذاری واگذار شده است.

بنام یادآور شد: هم اکنون ۱۰واحد تولیدی شن وماسه کوهی در منطقه دلی بجک بویراحمد در دست اجراست.

کد مطلب 2904551

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