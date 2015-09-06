سومين کارخانه تولید شن وماسه کوهی در«دلی بجک» به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بنام صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح این پروژه به خبرنگاران گفت: ظرفیت تولید سالانه این کارخانه ۴۰۰ تن انواع شن و ماسه کوهی است.

وی بیان کرد: برای ساخت این کارخانه اعتباری افزون بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

بنام اظهار داشت: با بهره برداری از این کارخانه برای ۱۷ نفر به طور مستقیم شغل ایجاد شده است.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي کهگیلویه و بویراحمد تامین زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری در شهركها و نواحي صنعتي را از نیازهای اصلی برای توسعه دانست و بر ایجاد این زیرساختها تاکید کرد.

وی بیان کرد: لازم است دولت در حوزه سرمایه گذاری صنعتی و معدنی توجه ویژه ای به کهگیلویه و بویراحمد داشته باشد.

بنام از ایجاد زیرساختهای لازم در شهرک صنعتی دلی بجک خبر داد و گفت: ناحیه صنعتی دلی بجک بویراحمد۲۳ هکتار مساحت دارد.

وی افزود: از این میزان تاكنون ۱۰ هكتار به متقاضيان سرمايه گذاری واگذار شده است.

بنام یادآور شد: هم اکنون ۱۰واحد تولیدی شن وماسه کوهی در منطقه دلی بجک بویراحمد در دست اجراست.