به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری شامگاه شنبه در نشست شورای اداری گرمسار در محل فرمانداری این شهرستان ضمن بیان این که رودخانه حبله رود در توسعه صنعتی، کشاورزی منطقه سهم زیادی ایفا کرده است، افزود: نگرانی های زیادی در رابطه با این رودخانه در گرمسار وجود دارد از جمله استفاده بی رویه وساخت وسازها در حوزه بالا دست حبله رود که به بحران های آینده کم آبی در این منطقه بیشتر دامن خواهد زد.

وی با تاکید بر اینکه باید با نگرانی بیشتر تلاش شود تا گرمسار را از بلایای طبیعی محافظت کنیم، تصریح کرد: از مسئولان استان، تقاضا نگاه عدالت محور وتوسعه محور به شهرستان را داریم که می طلبد در برنامه ریزی های توسعه مورد توجه لازم قرار گیرد.

انتقال آب سد نمرود تا پایان سال به گرمسار

فرماندار شهرستان گرمسار همچنین با تاکید بر اینکه موضوع آب در اولویت است و انتقال آب سد نمرود به شهرستان تا پایان سال انجام خواهد شد، اعلام کرد: پروژه ماندگار عملیاتی شدن انتقال آب به گرمسار با ۲۴۵ میلیارد تومان اعتبار تملک زمین مسیر پروژه ونقشه برداری در حال انجام است.

طاهری تاکید کرد: تصفیه خانه آب شرب گرمسار هم با چهار میلیارد تومان اعتبار، تاکنون۳۵۰ میلیون تومان آن تخصیص داده شده و انتقال آب به ایوانکی با اعتبار بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان است که سه درصد آن تاکنون اجرایی شده است.

وی گفت: برای خط انتقال آب از آلوئک به ایوانکی با دبی ۷۵ لیترآب در ثانیه تاکنون شش میلیارد تومان اعتبار آن هزینه شده است.

نیازمند سیاست گذاری مشترک در حوزه حبله رود هستیم

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار نیز در این جلسه گفت: نیازمند سیاست گذاری وهدف گذاری مشترک در حوزه حبله رود با نگاه قابل احترام هستیم.

اسماعیل عرب معصومی افزود: طرح آمایش سرزمین در تهران، حوزه حبله رود را به رسمیت شناخته است که تقاضا داریم دراستان سمنان و برنامه ششم توسعه کشور، حوزه حبله رود دیده شود.

وی با بیان این که حوزه حبله رود با مساحت ۱.۲ میلیون هکتار زیست بوم با ارزش، امنیت بخشی ازجغرافیایی سرزمین را تامین می کند، تاکید کرد: منابع آبی این حوزه، ارزش های اقتصادی و بومی را به همراه خواهد داشت.

تمرکز طرح حبله رود بر پایداری منابع آب وخاک

رئیس اداره منبع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار خاطر نشان کرد: تمرکز طرح حبله رود بر پایداری منابع آب وخاک و برخورداری جامعه هدف است تا میان آنان و دولت، آشتی ملی برقرار کند.

عرب معصومی در خاتمه ازجمله زیر برنامه های طرح برنامه مشترک دفترعمران سازمان ملل در حوزه حبله رود را اشتغال سرمایه های اجتماعی، تقویت معیشت وماندگاری تشکل های این حوزه نام برد و خواستار بازگشایی ردیف اعتباری در شورای برنامه ریزی استان به این منظور شد.