به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل آب حوزه حبلهرود، سد نمرود و وضعیت تأمین آب شرب و کشاورزی گرمسار در محل فرمانداری این شهرستان، تاکید کرد: استفاده از تمامی ظرفیتهای اجرایی و ملی برای حل چالشهای آبی این منطقه مورد تأکید است.
وی با اشاره به پیگیریهای مستمر انجام شده طی ماههای گذشته اظهار داشت: در حدود یک سال و نیم اخیر نشستهای متعددی با حضور دستگاههای مسئول برگزار شد که بخش قابل توجهی از مسائل این حوزه در مسیر تعیین تکلیف قرار گرفته است.
استاندار سمنان با اشاره به اینکه برخی از نتایج این پیگیریها نیز اکنون در حال نمایان شدن است، بیان کرد: انتظار میرود روند حل مشکلات با سرعت بیشتری ادامه یابد.
کولیوند یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی را افزایش ظرفیت آبگیری سد نمرود دانست و تصریح کرد: آبگیری این سد به صورت پلکانی انجام میشود و برای بهرهبرداری کامل از ظرفیت آن، باید تعدادی از واحدهای ساختمانی موجود در محدوده بستر سد تعیین تکلیف شوند.
وی ادامه داد: با انجام این اقدام امکان افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی ذخیره آب سد فراهم خواهد شد که تأثیر مستقیمی بر مدیریت منابع آبی منطقه دارد.
استاندار سمنان همچنین به تعدد دستگاههای متولی در مدیریت سد نمرود اشاره کرد و توضیح داد: وجود چندین مرجع تصمیمگیر موجب کندی روند اجرای برخی برنامهها شده است، بنابراین ضروری است مدیریت سد در اختیار یک دستگاه مشخص قرار گیرد تا هماهنگیها و تصمیمگیریها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
کولیوند در ادامه به پروژه انتقال آب شرب به گرمسار اشاره داشت و اظهار کرد: برای اجرای این طرح حدود ۱۹ کیلومتر خط انتقال پیشبینی شده است. قرارداد پروژه از سوی وزارت نیرو با پیمانکار منعقد شده و عملیات اجرایی آن از نیمه ماه جاری آغاز شده است.
وی افزود: همچنین فرآیند تولید لولههای مورد نیاز در حال انجام بوده و به محض آماده شدن بخشی از تجهیزات، عملیات لولهگذاری در مسیر طرح آغاز خواهد شد.
استاندار سمنان با اشاره به هزینه بالای اجرای این پروژه تصریح کرد: تأمین اعتبار از محل منابع ملی، اعتبارات مدیریت بحران و پیگیری از وزارتخانههای مرتبط در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود روند اجرای طرح بدون وقفه ادامه یابد.
کولیوند همچنین از آغاز اقدامات برای ترمیم بخشهای آسیبدیده کانال انتقال آب خبر داد و یادآور شد: در برخی نقاط مسیر انتقال آب با شکستگی و خسارت مواجه شده است که برای رفع این مشکلات پیمانکار مشخص شده و عملیات اصلاح و بازسازی در دستور کار قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به گزارشهای مربوط به بهرهبرداری غیرمجاز از منابع آب در بالادست حوزه آبریز حبلهرود اشاره کرد و افزود: برخی فعالیتهای کشاورزی و کشت محصولات آببر در مناطق بالادست میتواند بر میزان ورودی آب سد اثرگذار باشد. به همین دلیل مکاتبات لازم با دستگاههای مسئول انجام شده و این موضوع با جدیت پیگیری میشود.
استاندار سمنان همچنین بر ضرورت جلوگیری از هرگونه برداشت غیرقانونی منابع آب تأکید کرد و اضافه کرد: موضوع حضور اتباع غیرمجاز در برخی اراضی کشاورزی نیز از طریق مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا از بهرهبرداری خارج از ضوابط قانونی جلوگیری شود.
کولیوند با بیان اینکه حل مشکلات حوزه حبلهرود نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاهها است، خاطرنشان کرد: در صورت نیاز، مسائل این حوزه در سطوح ملی و حتی شورای امنیت کشور مطرح خواهد شد تا تصمیمات لازم برای صیانت از حقوق کشاورزان و تأمین پایدار آب منطقه اتخاذ شود.
وی در پایان از برنامهریزی برای برگزاری نشست مشترک میان مسئولان استانهای سمنان و تهران خبر داد و گفت: بخشی از مسائل حوزه حبلهرود ماهیتی فرابخشی دارد و برگزاری نشست مشترک میان مسئولان دو استان میتواند به تسریع در تصمیمگیریها و اجرای راهکارهای مؤثر برای مدیریت منابع آب این حوزه کمک کند.
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