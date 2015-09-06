«انارهای نارس» در جشنواره ژاپن با ۱۴ فیلم دیگر رقابت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه ۱۸ ماه سپتامبر (جمعه ۲۷ شهریورماه) در مرکز فرهنگی توریستی شهر فوکوئوکا برگزار می شود و طبق اعلام سایت جشنواره در کنار دعوت از مهمانان رسمی جشنواره بیش از ۱۰۰ منتقد و خبرنگار بین المللی برای پوشش اخبار جشنواره به ژاپن دعوت شده اند.

فیلم های «ملکه کوه ها» (نماینده سینمای قرقیزستان در اسکار ۲۰۱۴) و «دادگاه» (برنده جایزه شیر طلایی ونیز برای بهترین فیلم اول و جایزه بهترین فیلم در بخش افق های جشنواره ونیز) از آخرین آثاری بودند که به فیلم های بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم «فوکوئوکا» ژاپن اضافه شدند و حالا فیلم سینمایی «انارهای نارس» با ۱۴ فیلم برگزیده آسیا در این جشنواره رقابت می کند.

دلیل اصلی مهم بودن این دوره از جشنواره در کنار انتخاب بهترین فیلم های آسیایی، برگزاری اولین بازار فیلم بین المللی این جشنواره با نام ((NEO CINEMA FUKUOKA /Asian Film Market با حضور کمپانی های معتبر جهانی است که به صورت گسترده شبکه های اطلاع رسانی از برگزاری متفاوت این بازار جهانی فیلم برای اولین بار در آسیا خبر داده اند. این بازار فیلم در کنار نشست های تخصصی در ارتباط با بازاریابی و فروش فیلم های منتخب در تاریخ ۲۰ و ۲۱ سپتامبر (۲۹ و ۳۰ شهریورماه) در این شهر برگزار می شود.

«انارهای نارس» تنها نماینده سینمای ایران در بین ۱۵ فیلم بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم »فوکوئوکا» ژاپن است كه بر بهترین آثار سینمای آسیا تمرکز دارد. فیلم در چهار نوبت برای مخاطبان به نمایش درخواهد آمد و برای دریافت جایزه بهترین فیلم و جایزه بزرگ تماشاگران به رقابت با دیگر آثار می پردازد

فیلم سینمایی «انارهای نارس» ۲ نمایش برای منتقدان و رسانه ها و ۲ نمایش عمومی در این جشنواره دارد.

بیست و پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم «فوکوئوکا» از ١٨ سپتامبر (٢٧شهریور) به مدت ٨ روز در شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار می‌شود.

در دوره های گذشته این رویداد كه از مهمترین جشنواره های فیلم آسیایی است فیلم های «جدایی نادر از سیمین»، «ماهی و گربه» و «پرویز» از سینمای ایران در بخش مسابقه حضور داشتند. همچنین در سال ٢٠١١ فیلم «جدایی نادر از سیمین» جایزه بزرگ تماشاگران و بهترین فیلم را از این جشنواره بدست آورد.

پخش بین‌المللی این فیلم را محمد اطبایی برعهده دارد و آنا نعمتی، پژمان بازغی، مهران رجبی، قطب الدین صادقی و رابعه مدنی از بازیگران اصلی فیلم هستند.