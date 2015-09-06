مدرسه تابستانی خواندن افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، آیین افتتاح نخستین دوره آموزشی «مدرسه تابستانی خواندن» به میزبانی خراسان رضوی، صبح امروز یکشنبه ۱۵ شهریور، با حضور علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، روح الله هاشمی ذاکر مشاور دبیرکل، امین متولیان معاون برنامهریزی پژوهش و فناوری اطلاعات، محمد جوهرچی مدیرکل پژوهش و نوآوری، هوتن والی نژاد مدیرکل عمرانی، محمد هادی ناصری طاهری مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل نهاد، مهری پریرخ، رحمتالله فتاحی، محمدحسین دیانی از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، حجتالاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، حسین اکبری مدیرکل کتابخانههای عمومی خراسان رضوی و جمعی از کتابداران در تالار نور مشهد برگزار شد.
جلسات آموزشی نخستین «مدرسه تابستانی خواندن» با همکاری اساتید و صاحب نظران حوزه ترویج خواندن طی دو دوره ۴ روزه، ویژه خانمها و آقایان، برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این دوره تربیت و آمادهسازی کتابداران علاقمند برای ایفای نقش کلیدی مروجان خواندن در جامعه است.
اجرای طرح مدرسه تابستانی خواندن یکی از برنامههای «طرح ملی خواندن» است که به همت معاونت برنامهریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانههای عمومی کشور و با هدف غنای بیش از پیش کتابخانهها برگزار میشود.
۶۵۷ کتابدار از ۲۱۱ شهرستان سراسر کشور، داوطلب شرکت در نخستین دوره مدرسه تابستانی خواندن به میزبانی مشهد مقدس بودند که بر اساس داوریهای انجام شده از این تعداد ۵۰ کتابدار زن و ۴۶ کتابدار مرد طی دو مرحله، در نخستین دوره «مدرسه تابستانی خواندن» حضور خواهند داشت.
آیین افتتاحیه نخستین دوره آموزشی «مدرسه تابستانی خواندن» صبح امروز با حضور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، آیین افتتاح نخستین دوره آموزشی «مدرسه تابستانی خواندن» به میزبانی خراسان رضوی، صبح امروز یکشنبه ۱۵ شهریور، با حضور علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، روح الله هاشمی ذاکر مشاور دبیرکل، امین متولیان معاون برنامهریزی پژوهش و فناوری اطلاعات، محمد جوهرچی مدیرکل پژوهش و نوآوری، هوتن والی نژاد مدیرکل عمرانی، محمد هادی ناصری طاهری مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل نهاد، مهری پریرخ، رحمتالله فتاحی، محمدحسین دیانی از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، حجتالاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، حسین اکبری مدیرکل کتابخانههای عمومی خراسان رضوی و جمعی از کتابداران در تالار نور مشهد برگزار شد.
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