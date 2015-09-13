به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، آیین افتتاح دومین مرحله از نخستین دوره مدرسه تابستانی خواندن صبح امروز یکشنبه ۲۲ شهریور در خراسان رضوی برگزار شد و محمد جوهرچی، مدیرکل پژوهش و نوآوری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این برنامه، مطالعه را شاهراهی به سمت زندگی مطلوب و جامعه دانایی محور دانست.

وی افزود: راه اندازی این مدرسه که با همراهی داوطلبانه شرکت کنندگان همراه است، حرکت جامعه را در مسیر دانایی تسهیل خواهد کرد.

جوهرچی در ادامه درباره ضرورت برگزاری این دوره آموزشی و نامگذاری آن با عنوان «مدرسه تابستانی خواندن» گفت: برگزاری این دوره آموزشی در راستای تأکید دبیرکل نهاد مبنی بر نامگذاری سال ۹۵ با عنوان «سال خواندن»، شکل گرفت. نگاه طراحان «مدرسه تابستانی خواندن» صرفا برگزاری یک دوره آموزشی نبوده است؛ بلکه گامی در جهت تحقق طرح ملی خواندن بود و امید است که تلاش مجموعه نهاد، معاونت ها و ادارات کل استانی به این سمت و سو حرکت کند.

مدیرکل پژوهش و نوآوری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: همه افراد خواندن را شاهراهی به سمت زندگی مطلوب و جامعه دانایی محور می دانند؛ اما در عمل استقبال از این امر آنچنان که باید نیست. بخش فرهنگ در عین این که از پتانسیل قابل توجهی برخوردار است، در عین حال فسرده نیز هست. راه‌اندازی این مدرسه و نمونه‌هایی اینچنین، که با همراهی داوطلبانه شرکت کنندگان همراه است، حرکت جامعه را در مسیر دانایی تسهیل خواهد کرد.

وی با اشاره به نماد خورشید در نشان (لوگو) این مدرسه گفت: از آنجایی که خورشید از مشرق طلوع می‌کند، میزبانی مشهد حاکی از آنست که خورشید دانایی نیز از شرق طلوع و به آرامی سراسر کشور را در بر گرفته، نور و گرما خواهد داد.

عاطفه شریف، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، نیز در ادامه این برنامه، ضمن تأکید بر ضرورت برگزاری این دوره آموزشی، به ارائه نتایج پژوهش خود پیرامون بررسی نقش مدیران در افزایش میزان مطالعه کارمندان پرداخت.