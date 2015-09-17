به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه مدرسه تابستانی خواندن، چهارشنبه شب ۲۵ شهریور با حضور مسئولان فرهنگی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور و کتابداران شرکت کننده در این دوره در شهر مشهد برگزار شد.

حسین اکبری مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در ابتدای این برنامه به بیان سخنانی کوتاه پرداخت و سپس سعید رضایی شریف آبادی رئیس انجمن کتابداری ایران گفت: این روزها ترویج کتابخوانی به دست کسانی انجام می شود که متولی مراکزی هستند که مربوط به کتاب و کتابداران است. به یاد دارم در اولین جلسه همفکری اساتید دانشگاه با آقای مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه ها، خانم نوش آفرین انصاری پیشنهاد کرد بیایید مروجان کتابخوانی و خواندن درست کنیم و فکر می کنم، مدرسه تابستانی خواندن، نتیجه همان فکر است و خوشحال هستم که در کمتر از یک سال، نتیجه اش را در این دوره می بینم.

وی افزود: یکی از مواردی که شاید بتوان در دوره های بعدی این مدرسه اضافه کرد، این باشد که از تجربه های کتابداران موفق هم استفاده شود. یعنی کتابدار هم مورد آموزش قرار بگیرد و هم تجربه های موفقش را آموزش بدهد. به نظرم این جمعیت حدود ۱۴۰ نفری که در این دوره شرکت کرده اند، باید بروند و به دیگر کتابداران کشور آموزش بدهند. چون این کتابداران هم بدون گزینش نیامده اند و به عنوان کتابداران برگزیده در این دوره شرکت کرده اند. پس این کتابداران هم باید زحمت تربیت دیگران را بکشند. از طرف دیگر، به نظرم این دوره باید دوره های تکمیلی هم داشته باشد.

در ادامه این برنامه از احسان عابدی از استان یزد، رضا کریمی از استان کرمانشاه و رسول نصیریان از آذربایجان غربی به عنوان برگزیدگان مدرسه تابستانی خواندن تقدیر شد.

منصور علیزاده از اردبیل، رحمان ابراهیمی از آذربایجان شرقی و اسماعیل بابایی دهکردی از چهارمحال و بختیاری نیز به عنوان برندگان بورس تحصیل دوره کتابداری معرفی شدند.

بخش دیگری از این برنامه به تقدیر از برگزیدگان بخش جشنواره تولید فیلم های معرفی کتاب در یک دقیقه اختصاص داشت.

امین متولیان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیز در پایان این برنامه گفت: متاسفانه در گذشته کارهایی انجام شده است و لازم است بگویم که جامعه، با عددسازی درباره سرانه مطالعه، کتابخوان نمی شود. جامعه ای کتابخوان می شود که دارای فضیلت باشد و فضیلت در آن نفوذ کند. آماری که می توانم در این برنامه ارائه کنم این است که در چند سال اخیر، تعداد اعضای وفادار کتابخانه های عمومی کشور و همچنین ارتقای نسبی و منزلت شغلی کتابداران رشد داشته است.