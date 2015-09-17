به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه مدرسه تابستانی خواندن، چهارشنبه شب ۲۵ شهریور با حضور مسئولان فرهنگی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور و کتابداران شرکت کننده در این دوره در شهر مشهد برگزار شد.

مجید غلامی جلسه مدیرعامل موسسه خانه کتاب در این برنامه گفت: از مسئولان نهاد کتابخانه های عمومی کشور برای برگزاری این دوره آموزشی ضمن خدمت، تقدیر می کنم. شاید یکی از مهم ترین خلاها در کشور ما، همین آموزش ضمن خدمت است و هیچ کدام از عزیزان، مستغنی از این آموزش ها نیستند. در کل امیدوارم در ادامه برپایی مدرسه تابستانی خواندن، شاهد مدارس پاییزی و زمستانی خواندن هم باشیم.

وی افزود: در بحث خواندن، یکی از مسائل اساسی و دغدغه های مهم ما، چه خواندن است. سالانه حجم زیادی کتاب در موضوعات مختلف در کشور چاپ می شود ولی در گام اول نمی دانیم چه چیزی را باید مطالعه کنیم و شما کتابداران عزیز هم نمی دانید چه کتابی را به مخاطب تان پیشنهاد کنید. این دغدغه، امروزی نیست. یکی از ابعاد هویت شغل کتابدار هم همین است؛ فهرست نویسی و معرفی کتاب های ارزشمند.

مدیرعامل خانه کتاب در ادامه گفت: در سال ۹۲ حدود ۶۴ هزار جلد کتاب در ایران منتشر شده است که ۳۰ هزار جلد از این تعداد، چاپ اول بودند. اگر کتاب های آموزشی و کمک آموزشی را از این رقم ۳۰ هزارتا کنار بگذاریم، حدود ۲۲ هزار جلد کتاب، عمومی داشته ایم که از این تعداد هم حدود ۲۱ هزار و ۸۰۰ جلد، در مسابقه کتاب برتر، امتیاز پایین تر از ۷۰ آوردند. نمی خواهم بگویم این کتاب ها ارزش محتوایی نداشتند اما سهم، سهم قابل توجهی است و وقتی این تعداد کتاب، کنار گذاشته می شود یعنی متاسفانه ما محتوای مطلوبی در تولید کتاب نداریم.

جلیسه گفت: از آن ۲۰۰ عنوانی هم که بالا رفته و به مرحله نهایی رسیدند، تنها ۲۰ عنوان برگزیده شدند و جایزه گرفتند. پس این که مردم چه بخوانند و در گردونه کتابخوانی بمانند، بسیار مهم است. گفته می شود که مستمع، صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. من معتقدم عکس این قضیه هم صادق است. این روزها، کتاب های پرتیراژ و پرخواننده ما به غیر از آثار کلاسیک مانند حافظ و سعدی زیاد نیست و نقش کتابدارها را در شناسایی و معرفی همین تعداد اندک، بسیار مهم می دانم.

وی در پایان سخنانش گفت: بنابراین باید نگاه کاربردی‌تری به طرح‌هایی چون بسته‌های پیشنهادی مطالعه که توسط نهادهایی چون نهاد کتابخانه های عمومی کشور یا مجمع ناشران انقلاب اسلامی ارائه می شود، داشته باشیم.