به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، حجت‌الاسلام‌ عبدالله واحدی ضمن اشاره به لزوم فراهم کردن شرایط ازدواج برای نیازمندان اظهار داشت: ایجاد وقف‌های جدید برای ازدواج جوانان مستمند ضرورت دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با اشاره به وجود روحیه همدلی در میان مردم افزود: با توجه به ازدواج جوانان مستمند نیاز است که مردم عزیز در این زمینه کمک بیشتری کنند.

واحدی افزود: وقف‌هایی که به ازدواج جوانان مستمند کمک می‌کنند، محدود است و ضرورت دارد مردم خیر کمک‌های بیشتری در این زمینه انجام دهند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان بیان کرد: باید زمینه فراهم کردن تأمین مسکن و تهیه لوازم زندگی جوانان مستمند بیش از پیش ایجاد شود؛ حفظ کرامت افراد حین کمک‌رسانی مهم است و باید لحاظ شود.

واحدی بیان کرد: طرح پیوند آسمانی یکی از طرح‌هایی است که از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه هر ساله برای کمک به ازدواج جوانان مستمند اجرا می‌شود.

۱۵۰ نفر در مسابقات قرآن کریم بسطام شرکت کردند

رئیس اوقاف و امور خیریه بسطام نیز با بیان اینکه ۱۵۰ نفر در سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم این شهر شرکت کردند، گفت: سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم در بسطام برپا شد و از این تعداد شرکت‌کننده، ۷۸ نفر مرد و ۱۱۴ نفر خانم هستند.

حجت‌الاسلام جاهد نجفی‌عمران افزود: این دوره از مسابقات در رشته‌های حفظ و قرائت (تحقیق و ترتیل) قرآن کریم، ابتهال، اذان، دعاخوانی، مدیحه‌سرایی در مقطع بزرگسالان و در آستان مقدس امامزاده محمد (ع) بسطام برگزار شد.

وی افزود: ۱۳ نفر از آقایان و خانم‌ها در سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم در بسطام رتبه‌های اول مسابقات را کسب کردند.

یک هزار نفر در مسابقات قرآن کریم سمنان شرکت کردند

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمنان نیز از شرکت یک هزار نفر در مسابقات قرآن کریم این شهرستان خبر داد و گفت: مسابقات قرآن کریم، امسال با استقبال گسترده علاقمندان به کلام الهی برگزار شد.

حجت‌الاسلام روح‌الله سلیمانی‌فرد ادامه داد: در سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم شهرستان سمنان، حدود یک هزار نفر شرکت‌کننده در شش رشته مختلف با هم به رقابت پرداختند.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در این مسابقات، در رشته‌های حفظ، اذان، ابتهال، دعاخوانی، قرائت ‌ترتیل و قرائت تحقیق در دو مقطع بانوان و آقایان ویژه افراد بالای ۱۸ سال (بزرگ‌سالان) به رقابت پرداختند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمنان تصریح کرد: در این مسابقات، سعی شده است از داوران بومی استان استفاده شود و تا حد امکان مسابقات را در سطح بالایی برگزار کنیم.

سلیمانی‌فرد بیان کرد: نفرات برتر در هر رشته به مرحله استانی این مسابقات راه پیدا خواهند کرد.

۴۵۰ نفر در مسابقات قرآن کریم شهرستان مهدی‌شهر به رقابت پرداختند

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان مهدی‌شهر هم از رقابت ۴۵۰ نفر در سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم این شهرستان خبر داد و افزود: آمادگی شرکت‌کنندگان در این دوره نسبت به سال گذشته بهتر شده و رقابت‌ها از سطح کیفی بالاتری برخوردار است.

محسن براتی اظهار کرد: با تدابیر و برنامه‌ریزی انجام ‌شده در مراکز قرآنی در راستای جذب و پرورش نخبگان و علاقمندان قرآنی شهرستان مهدیشهر خواهیم توانست گام مؤثر و مفیدی برای ارتقای سطح کیفی جامعه قرآنی برداریم.

براتی افزود: تعداد شرکت‌کنندگان در این دوره از مسابقات، ۴۵۰ نفر بوده که در رشته‌های قرائت تحقیق، ترتیل، حفظ، اذان، دعاخوانی و ابتهال با یکدیگر به رقابت پرداخته و در پایان نفرات برتر مسابقات مشخص شدند.

وی در پایان با اشاره به اینکه جوایز شرکت‌کنندگان برتر در اختتامیه‌ای که در مجتمع تاریخی گردشگری خیل‌خان برگزار خواهد شد، اهدا می‌شود، خاطر نشان کرد: اختتامیه مسابقات برای بهره‌مندی عموم آزاد بوده و حضور پرشور آحاد مردم و مسئولان را می‌طلبد.