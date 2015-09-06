کتاب «کودک و نوجوان از منظر رهبر معظم انقلاب» تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان تهران، حسن حائری که ویراستاری نهایی کتاب «کودک و نوجوان از منظر رهبر معظم انقلاب» را انجام داده است، با اعلام این خبر، گفت: این کتاب براساس فرمایشات مقام معظم رهبری از سال­های ۱۳۸۰ تا پایان خرداد ۱۳۹۳ پیرامون کودک و نوجوان مدون شده بود که بنده آن را در دو فصل «کودک» و «نوجوان» تدوین کردم.

وی افزود: منبع اصلی کتاب «کودک و نوجوان از منظر رهبر معظم انقلاب» پایگاه مقام معظم رهبری به نشانی؛ Khamenei.ir است و «ویژگی ­های کودک»، «آسیب ­شناسی» و «تعلیم و تربیت کودک» سرفصل­های اول و «ویژگی­های نوجوانی»، «آسیب­ شناسی نوجوانان» و «وظایف نوجوانی» عناوین سرفصل دوم این کتاب است.

حائری، «نوجوانان»، «والدین» و «نهادهایی که در حوزه کودک و نوجوان» فعالیت می ­کنند را مخاطب اصلی این کتاب ذکر کرد و در پایان گفت: در نگاه کلی باید بپذیریم که شاید هیچ نهادی در جمهوری اسلامی ایران نباشد که فارغ از بحث کودک و نوجوان باشد. به هرحال دوران کودکی و نوجوانی دو مقطع مهم و تاثیرگذار در زمینه شکل­ گیری شخصیت انسان است و توجه به توصیه­ های مقام معظم رهبری راهگشای بسیاری از مشکلات خواهد بود.