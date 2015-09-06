خبرگزاری «ایسنا» نوشت: هر چند وضعیت پاک در هیچ یک از روزهای مرداد امسال رخ نداده؛ اما تعداد روزهای سالم که مرداد پارسال ۱۵ روز بود، امسال با دو برابر رشد به ۳۰ روز افزایش یافته، البته هم در مرداد ۹۳ و هم در مرداد ۹۴، ثبت یک روز هوای ناسالم برای عموم افراد جامعه به چشم می خورد که این روز در مرداد امسال، دوشنبه ۱۹ مرداد بوده است.



بر اساس گزارشی که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از وضعیت کیفیت هوای پایتخت در ماه گذشته منتشر کرده، هوای مرداد سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در شرایط نسبتاً مطلوب تری قرار داشته، ضمن این که در بررسی ۵ ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با پارسال، تعداد روزهای پاک از ۷ روز به ۱۰ روز و تعداد روزهای ناسالم برای گروه های حساس جامعه نیز از ۳۳ روز به ۳۶ روز افزایش پیدا کرده، در صورتی که تعداد روزهای ناسالم در هر دو بازه زمانی، دو روز بوده است.



این گزارش حاکی است در ۵ ماهه ابتدایی امسال و اساساً در سه سال گذشته، آلاینده اصلی هوای تهران ذرات معلق زیر دو و نیم میکرون و بعد از آن، ذرات معلق زیر ۱۰ میکرون است و این روزها وقوع پدیده گرد و غبار، عمده ترین عامل افزایش غلظت آلاینده ­های هوای تهران، ذرات معلق است که عمدتاً به علت وزش تندباد از سوی غرب تهران و عبور این سامانه از چشمه های تولید گرد و غبار رخ می دهد.



ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در مناطق ۲۲ گانه تهران، به ترتیب محله سعادت آباد در شمال غرب شهر (منطقه ۲) و محله پیروزی در شرق شهر (منطقه ۱۳) با بیشترین روزهای پاک، سالم ترین هوا و در مقابل محله گلبرگ در شرق شهر (منطقه ۸) و محدوده دانشگاه صنعتی شریف در غرب شهر (منطقه ۲) با بیشترین روزهای ناسالم، آلوده‌­ترین هوا را با استناد به گزارش ایستگاه های مذکور از ۲۲ منطقه تهران داشته اند.



