به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی ظهر یکشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه استان همدان بیش از هشت هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، اظهار داشت: موقوفات و امامزادگان امانات الهی هستند که در اختیار اوقاف قرار دارند.

وی با بیان اینکه اوقاف باید امانات را به صاحبان آنها تقدیم کند، عنوان کرد: موقوفات، امامزادگان و قرآن امانت هستند و پیامبر(ص) پیش از وفات و در حین زندگی فرمودند که بین شما قرآن و عترت را به امانت قرار می دهم که نگهداری از این سه امانت اکنون بر عهده اوقاف است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اینکه موقوفات، امامزادگان و قرآن هر سه جنبه امانت دارند و در این زمینه مسئولیتی سنگین بر عهده اوقاف است، عنوان کرد: پیش از انقلاب فلسفه ایجاد اصلاحات ارضی برای از بین بردن موقوفات مطرح بود و در نتیجه این کار موقوفات تقسیم و به افراد سند ملکی و شخصی داده شد.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه حفظ و عمل به امانات فقط بر عهده اوقاف نیست بلکه همه کسانی که اعتقاد به امانات دارند باید به آن عمل کنند، ادامه داد: اوقاف به تنهایی نمی تواند حق امانات را ادا کند.

وی با بیان اینکه در زمان طاغوت بر اثر حاکمیت غلط باب شده بود که از حق واقفان در موقوفات کوتاه می آمدند و بخشش می کردند، عنوان کرد: نخست باید به حق و حقوق مردم، واقف و موقوف الیه توجه شود.

به مدیران ابلاغ شده که باید درخصوص درست بازخوانی شدن نیت وقف نامه ها شهادت شرعی دهند

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اینکه تمام وقف نامه های در اختیار اوقاف و امور خیریه در سراسر کشور بازنگری، خوانده، تایپ و اسکن و مطابق با نیت واقف در سامانه ثبت شده است، ادامه داد: به مدیران ابلاغ شده که باید درخصوص درست بازخوانی شدن نیت وقف نامه ها شهادت شرعی دهند.

حجت الاسلام علی محمدی با بیان اینکه بازخوانی وقف نامه ها در سراسر کشور اقدامی بی نظیر در تاریخ اوقاف و امور خیریه است، ادامه داد: برخی اوقات مسئله تبدیل به احسن مطرح می شود.

وی با بیان اینکه مسئله تبدیل به احسن بد فهمیده شده است و اجرای تبدیل به احسن چهار شرط دارد که باید حتما رعایت شود تا بتوان موقوفه ای را تبدیل به احسن کرد، افزود: اصل بر این است که موقوفه از وقفیت خارج نشود و تبدیل به احسن به معنی خارج کردن وقف از موقوفیت است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه در تبدیل به احسن باید معوض عین همان موقوفه داده شود و یا حتی مرغوب تر نیز باشد، ادامه داد: برخی مدیران و مسئولان که پیگیر تبدیل هستند بعد از شنیدن این مسئله پشیمان می شوند.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه از علما و مسئولان استان همدان درخواست دارم توجه بیشتری به موقوفات داشته باشید تا این سرمایه ها از قید و بند آزاد شود و به بهره وری برسد، افزود: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی بهره وری است اما این بهره وری در موقوفات بسیار پایین است.

وی با عنوان اینکه یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی را می توان موضوع وقف دانست و بیان کرد: ۶۴ درصد شهرستان ملایر وقف است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تاکید بر اینکه برای اوقاف و امور خیریه نیات واقفان به عنوان یک اصل است، عنوان کرد: اجرای امینانه نیت موقوفات بی نظیر بوده و ۵۱۰ هزار صفحه وقف نامه در سراسر کشور بازخوانی شده است.

حجت الاسلام علی محمدی همچنین در مورد امامزادگان بیان کرد: امامزادگان به لحاظ شرعی و قانونی جزو حاکمیت اسلام هستند و هیچ کس نسبت به مدیریت بقعه ای حق ندارند و باید به بقاع اهمیت داد.

وی با عنوان اینکه تربیت حافظان قرآن کریم از فرمایشات مقام معظم رهبری است و اداره اوقاف مسئولیت این امر مهم را بر عهده دارد، بیان کرد: در زمینه طرح تربیت حافظان قران کریم قدم های خوبی در کشور برداشته شده است.