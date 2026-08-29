ه گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششمین روز از هفته دولت، مدرسه زنده‌یاد گرشیوز حبیبی در شاندرمن با حضور سعید قسمت‌پور فرماندار ماسال و جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی افتتاح شد.

این مجموعه با توجه به نبود مجتمع پژوهشی در شهرستان ماسال، علاوه بر کاربری آموزشی، برای استفاده در حوزه فعالیت‌های پژوهشی نیز در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، بهره‌برداری از این مجموعه می‌تواند ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و فراهم‌کردن زمینه حضور دانش‌آموزان و فعالان این حوزه در شهرستان ماسال ایجاد کند.