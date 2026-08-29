تعرفه برق تجدیدپذیر صنایع اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در نامه به مدیرعامل توانیر، تعرفه تجدیدپذیر قابل اعمال در قبوض برق صنایع مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان را برای دوره مهرماه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد.
بر اساس این نامه، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات که نسبت به تأمین چهار درصد از برق مصرفی خود از طریق انرژیهای تجدیدپذیر اقدام نکردهاند، مشمول پرداخت تعرفه تجدیدپذیر خواهند بود.
مطابق اعلام ساتبا، تعرفه تجدیدپذیر برای صنایع مشمول در دوره مهرماه سال ۱۴۰۵، معادل ۱۱۸٬۹۱۷ ریال به ازای هر کیلوواتساعت تعیین شده است.
این تعرفه در اجرای مواد ۳ و ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان و بند (۳-۵) اصلاحیه دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی و بر مبنای میانگین صورتحساب خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر در ماههای خرداد و تیر سال ۱۴۰۵ محاسبه شده است.
بر اساس مفاد ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان، صنایع مشمول باید بخشی از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و در صورت عدم انجام این تکلیف، هزینه مربوط به تعرفه تجدیدپذیر در قبوض برق آنها اعمال میشود.
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