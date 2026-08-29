صفایی: بیش از ۱۲ هزار تن آرد در کرمانشاه توزیع شد

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شبکه تعاونی‌های روستایی استان کرمانشاه در پنج ماه ابتدای سال ۱۴۰۵ در مجموع ۱۲ هزار و ۹۹۵ تن آرد را در نقاط مختلف استان توزیع کرده است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه افزود: از مجموع آرد توزیع‌شده توسط شبکه تعاونی‌های روستایی، ۱۰ هزار و ۸۹۵ تن مربوط به آرد خانه‌پز روستایی و ۲ هزار و ۱۰۰ تن نیز مربوط به آرد خبازی شهری و روستایی بوده است.

وی با تأکید بر نقش تعاون روستایی در تأمین و توزیع آرد مورد نیاز جامعه روستایی استان گفت: توزیع آرد خانه‌پز روستایی در استان کرمانشاه به صورت صد درصدی توسط تعاون روستایی انجام می‌شود و این مجموعه مسئولیت تأمین و رساندن این بخش از آرد مورد نیاز روستاییان را بر عهده دارد.

صفایی ادامه داد: شبکه تعاونی‌های روستایی به دلیل گستردگی فعالیت و ارتباط مستمر و مستقیم با جامعه روستایی، نقش مهمی در تأمین و توزیع اقلام ضروری مورد نیاز روستاییان دارد و آرد یکی از مهم‌ترین کالاهایی است که از طریق این شبکه در اختیار مردم روستاها قرار می‌گیرد.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه تصریح کرد: گستردگی شبکه تعاونی‌های روستایی این امکان را فراهم کرده است که خدمات و اقلام مورد نیاز روستاییان تنها به مناطق نزدیک و برخوردار محدود نشود و توزیع آرد در دورترین نقاط استان نیز انجام گیرد.

وی با اشاره به ضرورت استمرار و نظم در روند توزیع آرد اظهار کرد: توزیع آرد در مناطق مختلف استان با برنامه‌ریزی منظم و از طریق شبکه تعاونی‌های روستایی انجام می‌شود تا آرد مورد نیاز خانوارهای روستایی در زمان مناسب در اختیار آنها قرار گیرد.

صفایی خاطرنشان کرد: ارتباط مستقیم و مستمر شبکه تعاونی‌های روستایی با روستاییان، ظرفیت مهمی برای خدمت‌رسانی و تأمین نیازهای ضروری این قشر محسوب می‌شود و تعاون روستایی تلاش دارد از این ظرفیت برای توزیع منظم اقلام مورد نیاز در تمامی مناطق استان استفاده کند.

وی در پایان گفت: حجم توزیع ۱۲ هزار و ۹۹۵ تن آرد در پنج ماه نخست سال جاری، بیانگر گستردگی فعالیت شبکه تعاونی‌های روستایی استان در حوزه تأمین و توزیع آرد و نقش این شبکه در خدمت‌رسانی به جامعه روستایی و تأمین نیازهای ضروری مردم در نقاط مختلف کرمانشاه است.