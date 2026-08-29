به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد احمدزاده، ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته وقف، با اشاره به جایگاه وقف در فرهنگ دینی و اسلامی اظهار کرد: وقف سنتی است که در طول قرن‌ها بخشی از نیازهای جامعه را پاسخ داده و امروز نیز می‌تواند در حل مسائل جدید جامعه نقش‌آفرینی کند. واقفان گذشته سرمایه‌هایی را برای آیندگان به یادگار گذاشته‌اند و وظیفه ما این است که این میراث را به‌درستی حفظ و مدیریت کنیم و در چارچوب نیت واقف، در خدمت مردم قرار دهیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تصریح کرد: ما در اوقاف خود را مالک موقوفات نمی‌دانیم، بلکه امین واقفان و خدمتگزار مردم هستیم و این نگاه، مبنای همه اقدامات ما در استان خراسان رضوی است. استان ما ظرفیت بزرگی برای خدمت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیارتی دارد، نگاه ما به موقوفه صرفاً حفظ یک ملک یا دارایی نیست؛ اصل دارایی باید حفظ شود، اما این دارایی باید بتواند منفعت ایجاد کند و در چارچوب نیت واقف به جامعه بازگردد.

وی بیان کرد: موقوفه‌ای که مولد باشد، می‌تواند سال‌ها و حتی قرن‌ها خدمت تولید کند؛ به همین دلیل یکی از رویکردهای جدی ما افزایش بهره‌وری و مولدسازی موقوفات با حفظ کامل موازین شرعی و نیت واقف است.

احمدزاده با اشاره به بخشی از عملکرد اقتصادی موقوفات در سال گذشته، گفت: حدود ۶ هزار تن محصولات کشاورزی و ۲۱ هزار تن محصولات لبنی و پروتئینی، ثمره تولید بخش‌هایی از موقوفات بوده است که علاوه بر نقش‌آفرینی در تولید، زمینه اشتغال را نیز فراهم کرده و به امنیت غذایی کمک می‌کند.

مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: تنها در بخش کشاورزی و زراعی، حدود ۱۲۰ هزار نفرروز اشتغال ایجاد شده است و در سایر بخش‌ها نیز فعالیت‌های اقتصادی موقوفات به همین ترتیب ادامه داشته است. این اعداد زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که بدانیم پشت هر عدد، یک خدمت، اشتغال، فعالیت اقتصادی یا منفعت اجتماعی قرار دارد؛ بنابراین هدف ما تولید عدد نیست، بلکه تولید خدمت از دل موقوفات است.

وی ضمن اشاره به کارکردهای اجتماعی وقف، گفت: مردم باید اثر وقف را در زندگی خود لمس کنند؛ از اطعام و کمک به نیازمندان گرفته تا خدمات فرهنگی، قرآنی و درمانی و خدمت‌رسانی به زائران امام رضا(ع)، همه این فعالیت‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم بدانند بخشی یا عمده این خدمات از دل موقوفات و حاصل نیت خیر واقفانی است که شاید امروز در میان ما نباشند، اما خیر آنان همچنان در جامعه جاری است. انسان‌هایی که از دنیا رفته‌اند، اما آثار خیر آنان همچنان در جامعه جریان دارد، نمونه‌ای از حاضران بی‌حضور هستند و وقف، استمرار خیر آنان در طول زمان است.

احمدزاده با اشاره به شعار «وقف؛ میراث ماندگار، آینده پایدار» تأکید کرد: باید کاری کنیم که واقفان آینده نیز مانند واقفان گذشته، نیازهای زمان خود را ببینند و برای رفع آن چاره‌اندیشی کنند. در کنار وقف‌های مذهبی و سنتی، جامعه امروز به وقف‌هایی در حوزه‌های آموزش، سلامت، فناوری، محیط زیست، اشتغال، ازدواج، حمایت از نخبگان و سایر مسائل اجتماعی نیاز دارد، به‌ویژه نسل جوان باید بداند که وقف مفهومی متعلق به گذشته نیست، بلکه می‌توان وقف را برای آینده و متناسب با نیازهای جدید جامعه تعریف کرد.