امام جمعه قم: خبرگان در انتخاب رهبری تحت تأثیر نگاه موروثی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی ظهر روز شنبه در آیین اختتامیه ششمین دوره کتاب سال قرآنی و چهاردهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی در حرم مطهر حضرت معصومه(س)، با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: قم به واسطه حضور حضرت فاطمه معصومه(س) و رحلت آن حضرت در این شهر، از آثار و برکات تمدنی ویژه‌ای برخوردار شده و این ظرفیت، مسئولیت مجموعه‌های علمی و فرهنگی این دیار را نیز سنگین‌تر می‌کند.

وی در ادامه سخنان خود را به تبیین جایگاه قم در روایات و نقش این شهر در ترویج معارف اهل‌بیت(ع) اختصاص داد و گفت: در روایات، قم به عنوان حرم اهل‌بیت(ع) معرفی شده است و این شهر در دوران معاصر نیز خاستگاه انقلاب اسلامی و یکی از مراکز مهم ترویج مکتب جعفری به شمار می‌رود.



تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س) افزود: حفظ این جایگاه نیازمند تقویت مستمر زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و معرفتی قم است و باید از امکانات موجود برای تثبیت نقش این شهر در عرصه علم و معارف دینی استفاده شود.



وی با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی قم بیان کرد: استادان، محققان و اندیشمندان این شهر می‌توانند با تولید علم، آموزش و انتشار معارف اهل‌بیت(ع)، جایگاه علمی و معرفتی قم را در سطح جهان تقویت کنند.



پیامبر(ص) پایه‌های تمدن توحیدی را بنا کرد



آیت‌الله سعیدی با اشاره به تقارن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) حرکت تمدنی خود را بر محور توحید آغاز کردند و امام صادق(ع) این میراث را در قالب یک مدرسه علمی و تمدنی گسترش دادند.



وی افزود: پیامبر اکرم(ص) در جامعه‌ای که با جاهلیت، خشونت و اختلاف روبه‌رو بود، با دعوت به توحید زمینه شکل‌گیری امت واحد را فراهم کردند و مسیر تازه‌ای را پیش روی جامعه بشری قرار دادند.



وی ادامه داد: امام صادق(ع) نیز در دوره‌ای دشوار از نظر سیاسی، امنیتی، فرهنگی و فکری، با توسعه فعالیت علمی و تربیت شمار فراوانی از شاگردان، مکتب جعفری را به یک جریان علمی و اثرگذار تبدیل کردند.



تولیت حرم حضرت معصومه(س) تصریح کرد: سیره امام صادق(ع) نشان می‌دهد که در مقابله با ظلم و استبداد، علم و دانش می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر مورد استفاده قرار گیرد و جامعه علمی نیز باید از این الگو برای ایفای مسئولیت‌های خود بهره ببرد.



وی گفت: دانشگاهیان و پژوهشگران نباید فعالیت‌های خود را صرفاً به محیط دانشگاه، کتابخانه و کلاس درس محدود کنند، بلکه لازم است دانش و تخصص خود را برای حل مسائل جامعه و پاسخگویی به شبهات به کار گیرند.



پاسخ به شبهات نیازمند گفت‌وگوی علمی است



آیت‌الله سعیدی با اشاره به گسترش فضای مجازی و فعالیت جریان‌هایی که به دنبال ایجاد اختلاف در جوامع هستند، اظهار کرد: در چنین شرایطی افزایش دانش و تخصص و پاسخگویی مستدل به شبهات یک ضرورت است.



وی افزود: باید با اندیشمندان و جریان‌های فکری وارد گفت‌وگوهای علمی شد و از ظرفیت دانش و تخصص برای تبیین معارف و مقابله با شبهات بهره گرفت.



وی خاطرنشان کرد: فردی که در حوزه تخصصی خود از دانش و توانمندی لازم برخوردار نباشد، نمی‌تواند نماینده شایسته‌ای برای بیان و تبیین دستاوردهای این تمدن بزرگ و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.



تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س) در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع روند انتخاب رهبر جدید اشاره کرد و گفت: مجلس خبرگان پس از رحلت امام خمینی(ره) نیز با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، بر اساس استقلال رأی تصمیم گرفت و در موضوع انتخاب رهبر جدید نیز همین مسیر دنبال شد.



وی افزود: در جریان بررسی موضوع رهبری، نام افراد دیگری نیز مطرح شد تا روشن شود توصیه به رهبری آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، ناشی از یک نگاه موروثی نبوده است و مجلس خبرگان در فرآیند انتخاب رهبر جدید از استقلال رأی برخوردار بوده است.



وی ادامه داد: برخی اعضا دیدگاه‌های متفاوت و حتی مخالف خود را مطرح کردند، اما در نهایت مجلس خبرگان رأی مستقل خود را اعلام کرد و به لطف خداوند و عنایت حضرت ولی‌عصر(عج)، این انتخاب صورت گرفت.



لزوم مرزبندی میان نقد و تخریب



آیت‌الله سعیدی با تأکید بر اینکه تفاوت دیدگاه‌ها و سلایق امری طبیعی است، بیان کرد: آنچه در شرایط کنونی اهمیت دارد، حفظ انسجام و جلوگیری از شکل‌گیری تفرقه است و نقد باید در جامعه وجود داشته باشد، اما تخریب نباید جایگزین نقد شود.



وی افزود: هیچ جامعه‌ای از مسیر تفرقه و اختلاف به موفقیت نرسیده است و باید مراقب بود اختلاف سلیقه‌ها به عاملی برای ایجاد شکاف در جامعه تبدیل نشود.



وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت و تأکید ایشان بر حمایت از دولت و خدمتگزاران نظام گفت: افرادی که نسبت به عملکرد مسئولان نقد یا تذکری دارند، باید دیدگاه خود را با صمیمیت و دلسوزی بیان کنند و هدف از نقد نیز باید کمک به اصلاح امور باشد.



تولیت حرم حضرت معصومه(س) خاطرنشان کرد: اختلاف نظر و وجود دیدگاه‌های گوناگون نباید زمینه‌ساز شکاف اجتماعی شود و لازم است در بیان نقدها، مصالح جامعه و ضرورت حفظ انسجام مورد توجه قرار گیرد.



وی ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت، تلاش دارد از مسیر جنگ نرم و ایجاد اختلاف و تفرقه به اهداف خود دست پیدا کند و مقابله با این رویکرد، نیازمند حفظ وحدت و انسجام در جامعه است.



تمدن محمدی و صادقی باید در جامعه تحقق یابد



آیت‌الله سعیدی با تأکید بر ضرورت حمایت از مسئولان و خدمتگزاران مردم گفت: در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف است، باید با حفظ انسجام و وحدت، زمینه انجام بهتر وظایف مسئولان و خدمت به مردم فراهم شود.



وی با اشاره به رسالت علما، دانشگاهیان و پژوهشگران اظهار کرد: جامعه علمی و معرفتی باید از پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) الهام بگیرد و برای تحقق تمدن محمدی و صادقی تلاش کند.



وی افزود: این تمدن نباید صرفاً در کتابخانه‌ها و کلاس‌های درس مورد بحث قرار گیرد، بلکه باید معارف و آموزه‌های آن در متن زندگی و جامعه حضور پیدا کند و به یک جریان علمی، فرهنگی و معرفتی اثرگذار تبدیل شود.