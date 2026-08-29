به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات حمایتی انجام‌شده در دولت چهاردهم (بازه زمانی مرداد ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۵) اظهار کرد: در راستای پشتیبانی از تولید و اشتغال و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی استان، بسته‌ها و طرح اعتباری متعددی از طریق بانک‌های عامل تخصیص یافته و پرداخت شده است.

وی با اشاره به جزئیات این تسهیلات افزود: در مجموع ۶۵ طرح و بنگاه اقتصادی استان از این تسهیلات بهره مند شده اند که در بخش تسهیلات برگشتی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به ۲ طرح مهم اختصاص یافت.

وی افزود: همچنین از محل تسهیلات تبصره ۲ (جزء یک) قانون مذکور نیز مبلغ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال جهت حمایت از ۱۰ بنگاه اقتصادی در کارگروه اقتصادی استان تصویب و به بانک‌های عامل ( بانک صنعت و معدن و بانک توسعه تعاون ) ارجاع داده شد .

مدیرکل صمت استان بوشهر در ادامه به تسهیلات مصوب در سفر ریاست جمهور اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین سهم پرداختی مربوط به تسهیلات سفر بوده که طی آن، اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال (۳ همت) به ۵۳ بنگاه اقتصادی استان و ۵۶ هزار میلیارد ریال به پتروشیمی‌های استان تزریق شده است تا زمینه تثبیت اشتغال و جهش تولید فراهم شود.

کشاورز در پایان تأکید کرد: روند ارزیابی و حمایت مالی از واحدهای تولیدی و صنعتی نیازمند نقدینگی و توسعه با همکاری شبکه بانکی استان با جدیت ادامه دارد.