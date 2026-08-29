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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

پرداخت ۸۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به بنگاه‌های اقتصادی بوشهر

پرداخت ۸۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به بنگاه‌های اقتصادی بوشهر

بوشهر- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از پرداخت بیش از ۸۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات حمایتی انجام‌شده در دولت چهاردهم (بازه زمانی مرداد ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۵) اظهار کرد: در راستای پشتیبانی از تولید و اشتغال و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی استان، بسته‌ها و طرح اعتباری متعددی از طریق بانک‌های عامل تخصیص یافته و پرداخت شده است.

وی با اشاره به جزئیات این تسهیلات افزود: در مجموع ۶۵ طرح و بنگاه اقتصادی استان از این تسهیلات بهره مند شده اند که در بخش تسهیلات برگشتی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به ۲ طرح مهم اختصاص یافت.

وی افزود: همچنین از محل تسهیلات تبصره ۲ (جزء یک) قانون مذکور نیز مبلغ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال جهت حمایت از ۱۰ بنگاه اقتصادی در کارگروه اقتصادی استان تصویب و به بانک‌های عامل ( بانک صنعت و معدن و بانک توسعه تعاون ) ارجاع داده شد .

مدیرکل صمت استان بوشهر در ادامه به تسهیلات مصوب در سفر ریاست جمهور اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین سهم پرداختی مربوط به تسهیلات سفر بوده که طی آن، اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال (۳ همت) به ۵۳ بنگاه اقتصادی استان و ۵۶ هزار میلیارد ریال به پتروشیمی‌های استان تزریق شده است تا زمینه تثبیت اشتغال و جهش تولید فراهم شود.

کشاورز در پایان تأکید کرد: روند ارزیابی و حمایت مالی از واحدهای تولیدی و صنعتی نیازمند نقدینگی و توسعه با همکاری شبکه بانکی استان با جدیت ادامه دارد.

کد مطلب 6931303

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