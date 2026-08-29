به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی طباطبایی از آغاز عملیات عمرانی مقدماتی و زیرسازی برای آسفالت‌ریزی سایت هشت هکتاری نهضت ملی مسکن لجران گرمسار خبر داد و اظهار کرد: این عملیات از صبح امروز توسط شهرداری گرمسار آغاز شده و سایت برای اجرای عملیات آسفالت آماده می‌شود.

وی با بیان اینکه این سایت در غرب استان سمنان قرار دارد، افزود: در سایت هشت هکتاری نهضت ملی مسکن گرمسار، ساخت ۲۴۰ واحد مسکونی خودمالک به پایان رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: همچنین زمین مورد نیاز ۴۰ متقاضی برای ساخت واحدهای خودساز در این سایت واگذار شده که تعدادی از این واحدها نیز تکمیل و افتتاح شده‌اند.

حسینی طباطبایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین خدمات مورد نیاز ساکنان این سایت، گفت: علاوه بر تأمین خدمات زیربنایی، عملیات احداث چهار واحد تجاری برای تأمین خدمات روبنایی در سایت هشت هکتاری لجران نیز در حال اجراست.

وی همچنین از پیشرفت اقدامات مربوط به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن حمایتی در گرمسار خبر داد و گفت: علاوه بر سایت هشت هکتاری لجران، سایت ۱۴ هکتاری البرز نیز برای اجرای طرح مسکن حمایتی در شهرستان گرمسار تأمین شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان خاطرنشان کرد: سایت ۱۴ هکتاری البرز در مرحله نهایی بررسی در کمیته فنی قرار دارد و پس از طی این مرحله، تشریفات قانونی برای انتخاب پیمانکار انجام خواهد شد.