به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات افراز، رمان «کمد دوران کودکی» پاتریک مودیانو به تازگی با ترجمه مهران ترابیان، توسط انتشارات افراز منتشر و راهی بازار نشر شده است.

مودیانو، داستان‌نویس فرانسوی است که در سال ۲۰۱۴ از طرف آکادمی سوئد به عنوان برنده نوبل ادبیات سال ۲۰۱۴ میلادی انتخاب شد. این نویسنده که در سال ۱۹۴۵ به دنیا آمده از چهره‌های سرشناس و شناخته شده ادبیات مدرن فرانسه است.

مجموعه آثار پاتریک مودیانو جست‌وجویی برای به دست آوردن زمان از دست رفته است. اگرچه زمان برای او هرگز بازیافته نمی‌شود. نوشتن برای مودیانو روشی برای مبارزه با این احساس خلأ و پوچی است.

انتشارات افراز طی سال‌های گذشته از این نویسنده رمان‌های «محله گم‌شده»، «خیابان بوتیک‌های خاموش»و «سفر ماه‌عسل» و در سال ۱۳۹۲ رمان «دورا برودر» را منتشر کرده است.

ترجمه رمان «کمد دوران کودکی» با ۱۳۶ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۹۵ هزار ریال منتشر شده است.